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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2)

16.01.2022 19:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belki de en önemli misyonu budur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belki de en önemli misyonu budur." dedi.

Soylu, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük adımlar atarak kendi geleceğini oluşturmaya çalışan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok zorluğu aşarak bugünlere geldiğini vurgulayan Soylu, Cumhuriyetin birinci asrında fedakarlıklarla, zorluklar ve saldırılara göğüs gerildiğine işaret ederek, "Herkes elinden geleni yaptı ama en önemlisi, ezanımız, bayrağımız, namusumuz, o özgürlük mücadelesi verenler tarafından bize emanet edildi. Şu neslin yaşamadığı kalmadı. Şimdi Cumhuriyetin ikinci asrına gireceğiz 2023'te. Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belki de en önemli misyonu budur." ifadelerini kullandı.

"Onların dualarıyla hep ayakta duruyoruz"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan ve AK Parti ne yaptı? İktidara geldiği günden itibaren hem ikili ilişkilerini gerçekleştirdi, hem bölgesel ilişkilerini kurdu hem dünyanın her tarafına elini uzatan bir Türkiye tablosu ortaya koydu. Sadece onu yapmadı. Bir taraftan son 4 yılda dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine yardım eden dünyanın birinci ülkesi haline geldi. Amerika'yı da geçti, Avrupa'yı da geçti. Çünkü ecdadımız bize bir emanet bıraktı. Sadece kendimiz ayakta durmuyoruz. On yıllardan beri karınca kararınca biriktirdiklerimizle dünyadaki mağdurlara, mazlumlara el uzatan bir Türkiye tablosu oluşturduk. Onların dualarıyla hep ayakta duruyoruz. Onlarla da beraber de ayakta duruyoruz. Sırtımızı mı dönseydik? Suriye'de kadınlara tecavüz ediyorlardı, sırtımızı mı dönseydik? Çocukları öldürüyorlardı sırtımızı mı dönseydik?"

Soylu, iktidara değil, milletin ve Allah'ın rızasına talip olduklarını belirterek, teşkilatların bunun için çok çalışmasını istedi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve partililer katıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise toplantıya telefonla bağlandı.

Soylu, daha sonra ildeki bir oyuncak fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Bitti)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2)

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Süleyman Soylu, AK Parti, Türkiye, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2) - Son Dakika
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