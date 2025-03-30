İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Namazını Konya'da Kıldı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Namazını Konya'da Kıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Namazını Konya\'da Kıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nı memleketi Konya'da kutlayarak, vatandaşlarla bayramlaştı ve barış, kardeşlik mesajı verdi.

30.03.2025 08:50  Güncelleme: 08:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram namazını memleketi Konya'da kıldı. Bakan Yerlikaya, herkesin bayramını tebrik etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Bakan Yerlikaya, cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri, belediye başkanları ile birlikte camiden çıktı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Yerlikaya, "Bu bayram inşallah bizler için, hepimiz için, tüm gönül coğrafyamız için barış, kardeşlik, huzur, afiyet getirsin diye dua ediyorum. Bu bayram sevinç günü, coşku günü, küslerin barıştığı, kucaklaştığı, kardeşliğin büyüdüğü, perçinlendiği günlerdir. Dolayısıyla bizler hepimiz bu bayramı fırsat bilerek, eskilerin tabiriyle kalplerimizi yakınlaştırmak, daha da amiyane tabirle kalplerimize cila çekmek için güzel bir fırsat. Biz bu bayram sevincini yaşıyoruz, şükrediyoruz. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, dünyanın her neresinde olursa olsun zulme uğrayan, sıkıntıda olan, darda olan kardeşlerimize dua diyoruz. ya Rabbi bu Ramazan Bayramına hürmeten bu kardeşlerimizi felaha, kurtuluşa eriştir" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Namazını Konya'da Kıldı - Son Dakika

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