İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya\'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen Yatırım Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Konya'nın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve güvenliği konuları ele alındı. Bakan Yerlikaya, yakın zamanda bir eylem planı açıklanacağını belirtti.

20.04.2025 16:22  Güncelleme: 16:25
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da Yatırım Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek bir dizi ziyaret ve toplantıya katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da Yatırım Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katılan Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün İçişleri Bakanlığı olarak Konya'mızda hep beraber ihtiyaç duyulan yatırımlarla birlikte neler var bunların hepsini masaya yatırdık. Uzun bir toplantı oldu ama Konya büyük bir şehir, yüzölçümü en büyük olan şehir, dolayısıyla Konya'mızın huzuru, güvenliği ve esenliği olarak öncelikle bina olarak ihtiyaç duyduğumuz, yenilememiz gereken, ilaveten kapasite artışı gereken neler varsa belirledik. Bunları yakın zamanda inşallah tamamlayacağız. Bir eylem planı ortaya çıkacak ve bütçe planıyla da alakalı süreç nasıl bir imkan veriyorsa süratle Konyalı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tamamlanan, ihtiyaç duyulan yerlerle alakalı da inşallah yakın zaman içerisinde bunların da açılış töreni yapacağız" dedi.

Toplantıya; Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, merkez ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı Yaptı - Son Dakika

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