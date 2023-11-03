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44 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç" darbesi! 176 kişi yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

44 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç" darbesi! 176 kişi yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi

Son Güncelleme: 03.11.2023 08:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandığını ve muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini ve zehir tacirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandığını belirterek muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Zehir tacirlerine 'Narkogüç' darbesi! 176 şüpheli şahıs yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi

176 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandığını, muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildiğini kaydederek şu bilgileri verdi; "Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Zehir tacirlerine 'Narkogüç' darbesi! 176 şüpheli şahıs yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi

44 İLDE 985 POLİSLE EŞ ZAMANLI "NARKOGÜÇ" OPERASYONU

Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilimizde; 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonları düzenlenmiştir.

Zehir tacirlerine 'Narkogüç' darbesi! 176 şüpheli şahıs yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi

35 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda para ele geçirilmiştir.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEK TEK TEBRİK EDİYORUM"

Bu operasyonlarda İstanbul'da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 44 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç' darbesi! 176 kişi yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 44 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç" darbesi! 176 kişi yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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