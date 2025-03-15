İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ramazan Bayramı\'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğini belirterek, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle mücadelemiz sürüyor.

15.03.2025 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğini belirterek, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, başta terör olmak üzere tüm suçlarla mücadele ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İç İşleri Bakanlığı'na verdiği görev, bu yüzyıl, huzurun yüzyılı olacak diyor. Biz huzurun yüzyılı olması için İçişleri Bakanlığı'mızda 675 bin personelimizle çalışıyoruz. Başta terör ve terörün tüm türleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve tüm suçlularla mücadelede 2 günü bir olmadan arkadaşlarımızla beraber Allah için çalışıyoruz. Bunların neticelerini de alıyoruz. Devlet ve millet iradesinden başka bir güç yoktur. Biz milletimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

"2-3 gün Tiktok'tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır"

Suç örgütlerinin çocukları kullandığını ve vatandaşlara racon kestiklerini anlatan Bakan Yerlikaya, mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"14, 15, 17 yaşındaki çocukları 3 liraya, 5 liraya kandırıp, 'Motosikletin üstüne bin benim hemşerilerime racon kes' diyorlar. Var mı öyle bir yağma. Eğer yaparsa biz onun alnını karışlarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz, biz hukuk devletiyiz. Bu ülkede kanun var, nizam var. 2-3 gün Tiktok'tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük olduğu için benim arkadaşlarım onları alır ve götürüp adalete teslim eder."

"Saklandığı yerden getireceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana'da da can sıkan suç örgütleri olduğunu, yakalanmaları içinde gerekli çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "4 Haziran 2023'ten bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 940 organize suç örgütünü çökertip götürüp adalete teslim ettik. Adana'da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var. Onlara buradan sesleniyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlılığı azmiyle o bulunduğu yerden, saklandığı yerden getirip cezaevine tıkacağız. Bu boynumuzun borcu. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

"Öyle yöntemler geliştirdik ki, bayramdan sonra görün"

Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle de mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor. Şu ana kadar uyuşturucu da günde 117 ortalama tutuklama var. Bakın, bayramdan sonra neler oluyor. Gittiğiniz yol yol değil. Gelin bizim gibi sağlam ve doğru yerde durun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
Trump, Elon Musk’ın oğlunu gösterirken “X“ hareketi yaptı Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı
Yerli mi, yabancı mı TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi Yerli mi, yabancı mı? TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi
Premier Lig’de bir ilk Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti Premier Lig'de bir ilk! Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti
Gazeteci İsmail Saymaz’a yurt dışına çıkış yasağı konuldu Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Adana’da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
Mert Hakan ağlamış Mourinho’nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Tunceli’de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı
Doğa Koleji’nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak bebeğin fenalaşması üzerine acil iniş yaptı İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak bebeğin fenalaşması üzerine acil iniş yaptı
İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
EuroLeague’deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı Başrolde Ergin Ataman var EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular

20:40 İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
08:27 Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek Önce 37 sonra 3 derece Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece
08:17 Galatasaray’ın kazandığı penaltıda karar doğru mu Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
07:41 Galatasaray’a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı Galatasaray'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
02:17 Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
01:54 Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 21:58:45. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.