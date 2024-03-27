İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı kararlılıkla çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ, DHKP-C, DEAŞ terör örgütlerinin tamamına, bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize hep birlikte Türkiye olmamıza, kim yan bakıyorsa biz de onlara düz bakacak değiliz." dedi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde kurulan platformda mahalle halkına hitap eden Yerlikaya, vatandaşların ramazanını kutladı.
Yerlikaya, göreve başladığı 10 aydan beri suç işlenmesini önlemek ve işlenen bir suç varsa onu aydınlatma noktasında gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölücü terör örgütünün nefesini kestiklerini vurgulayan Yerlikaya, hem ülke içinde hem de sınırların dışında teröre geçit vermediklerini anlattı.
Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın hiçbir terör örgütünün nefes alamadığı, hepsinin bittiği bir yüzyıl olması için çalıştıklarını vurgulayarak, "FETÖ, DHKP-C, DEAŞ terör örgütlerinin tamamına, bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize hep birlikte Türkiye olmamıza, kim yan bakıyorsa biz de onlara düz bakacak değiliz. Onlara, hukuk dairesinde anladığı dilden ülke içerisinde İçişleri Bakanlığı, dışarıda sınır dışında Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı'mızla büyük bir uyum içerisinde kararlılıkla, azimle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Vatandaşlardan aldıkları güçle organize suç örgütlerini çökertmeye devam ettiklerini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yavrularımızı, bizim gençlerimizi kim veya kimler, baronun küçüğü büyüğü umurumuzda değil, kim cüret ediyorsa onları alıyoruz, diz çöktürüyoruz, götürüp adalete teslim ediyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak bunların hakkından gelmekle ilgili bizim güçle ilgili bir sorunumuz yok. Kararlılıkla ilgili bir sorunumuz yok ama bunu seferberlik ruhuyla yapmamız gerekiyor ve ben sizden bir yardım istiyorum. Bulunduğunuz, gezdiğiniz yerde, duyduğunuz, gördüğünüz, bunlarla ilgili satıcı, kullanıcı ne varsa lütfen 112'yi arayın, bunları bize bildirin. Bunları bize bildirin ki ben 4 ayda yapacağımı 4 günde, 4 günde yapacağımı 1 günde, 1 günde yapacağımı 2 saatte yapabileyim. Kötüyle mücadelede, zahirle mücadelede biz hız yapmak istiyoruz."
"Sizin duanızla Allah'ın izniyle çalışıyoruz"
Yerlikaya, düzensiz göçle de mücadele ettiklerinin altını çizerek, "Tüm görevlerinizi bir kelimeyle ifade et Sayın Bakan' derseniz 'huzur.' Bizim bakanlığımızın bir kelimeyle görevi huzurdur. O yüzden biz diyoruz ki Allah huzurdan ayırmasın." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığının 600 bin personeliyle ülkenin huzuru için çalıştığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Huzurumuza kim yan bakıyorsa kim göz dikiyorsa teröristinden, zehir tacirinden, ev hırsızına varıncaya kadar hiçbir ayrım yapmıyoruz. Her gün sabahleyin neler yaptığımızı önemli olanlarını ben sizlerle paylaşıyorum. Takip ediyorsunuz değil mi? Hangi saatte? Saat 08.15'te. Evinize misafir oluyoruz. Şafakta ve gün batarken kim bizim aziz milletimizin huzurunu kaçırıyorsa hangi suç türüyle olursa olsun karşısında kahraman güvenlik güçlerini buluyor ve alıp onu götürüp adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları yaparken gücümüz insan hak ve hukuku diyoruz ve sizin desteğinizle sizin duanızla Allah'ın izniyle çalışıyoruz."
Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan da katıldı.
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı kararlılıkla çalışıyoruz - Son Dakika
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Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Teşkilatı, İzmir'deki bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İzmir'e olan sevdasını vurgulayarak, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçimden ibaret olmadığını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi zaferini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yeniden inşası için çaba sarf edeceğini ifade etti. MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin ise seçim gününe kadar çalışmalarına devam edeceklerini ve 31 Mart'ın küresel kuşatmayı buruşturup, çöpe atma günü olduğunu söyledi.
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