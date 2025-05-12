Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız" ifadelerini kullandı.

12.05.2025 21:02
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİM KARDEŞLİĞİMİZİN KÖKÜ ÇOK DERİNLERDE"

Bu toprakların insanları olduklarını, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde birleştiklerini, tarih boyunca nice badirelerin birlikte atlatıldığını vurgulayan Yerlikaya, " Malazgirt'te omuz omuzaydık, Çanakkale'de aynı siperdeydik, Milli Mücadele'de düşman sellerine birlikte göğüs gerdik. Bizim kardeşliğimizin kökü çok derinlerde. Yıllarca birliğimiz, beraberliğimiz hedef alındı. Kim ne yaparsa yapsın, hangi oyunu kurarsa kursun, bu bağı koparamadı, koparamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir'

"ARTIK SİLAH DEĞİL SÖZ KONUŞACAK, KORKU DEĞİL UMUT BÜYÜYECEK"

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, "Terörsüz Türkiye"de önemli bir evrenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla, kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız. Çünkü biz biriz çünkü biz Türkiye'yiz."

Yerlikaya, paylaşımında, vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu ve şehit ailelerini hürmetle yad ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir'
Bakan Yerlikaya, PKK\'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tahir mertoğlu:
    bu milleti kandırmsyı artık bırskın. bu halk bu cahilmi. pkk denen yaratıklar Suriye'de zaten bir bölgeyi işgal etmişler orayı yönetiyorlar. Türkiye'de zaten isteselerde nefes alamıyor. yalandan fesh ettik diyorlar. devleti yönetenler ilk önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıksınlar. Suriye'nin kuzeyini bu eşkiyalar dan temizlesin ler. Irak'ta Türkmen lerin hakkını verdirsinler kerkük Musul gibi. hikaye anlatmaya gerek yok. salakta değiliz 0 0 Yanıtla
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