İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye\'de Organize Suç Örgütü Bırakmamaya Kararlıyız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız" dedi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi kapalı semt pazarında verilen iftar yemeğine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar, il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Yerlikaya, iftar programına katılan vatandaşlarla ezan okunana kadar sohbet etti. Oruçlar açıldıktan sonra Bakan Yerlikaya, "Öncelikle Ramazanınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Çok ama çok özel vakitler gelip geçiyor. Az önce kıymetli Bakanımızın dediği gibi, önce Demokrasi Bayramı'na, hemen akabinde de inşallah Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az kaldı" dedi
"Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız"
Türkiye'de hiçbir yerde organize suç örgütü bırakmamaya kararlı olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımız günden bugüne kadar gece gündüz demeden, sizden almış olduğumuz güçle, kuvvetle destekle terör örgütlerinin her birine, organize suç örgütlerine diyoruz ki: 'Siz kimsiniz de bizim vatandaşımıza şekil yapıyorsunuz?' Zehir tacirleri, gençlerimizi, göz aydınlığımız, geleceğimiz gençlerimizi, vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret edenler; onlara da göz açtırmıyoruz, nefes aldırmıyoruz. Geldiğimiz günden 1 Haziran'dan 15 Mart'a kadar, organize suç örgütlerini yakalayıp adalete teslim ettiğimiz sayısı Türkiye'de 417, Adana'da ise sadece 10. Ama şunu bilin ki, sizin desteğiniz, sizin duanız ve bize vermiş olduğunuz güçle Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız. Biz, Türkiye'nin huzuru diye yola çıktık. Türkiye'nin huzuru demek, önce Adana'nın huzuru demek. Adana'nın huzuru demek, Yüreğir'in huzuru demek, Kiremithane'mizin huzuru demek, tüm mahallelerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın huzuru demek. İşte bunun için İçişleri ailesi olarak, 600 bin arkadaşımla, yani kahraman güvenlik güçlerimizle, polisimizle, jandarmamızla gece gündüz demeden, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz sizleri seviyoruz, sizlerin hayır dualarına, şu yüzdeki tebessüme, gözlerinizdeki bu güzel ışıltıya hayranız ve gerçek güç budur diyoruz" diye konuştu. - ADANA
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını belirterek, 2002 yılında belediyelere ayrılan kaynağın 2022 yılında 270 milyar TL'ye, 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, ayrıca AK Parti'nin Kürtlerin partisi olduğunu vurgulayarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Atatürk'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenerek, partiyi bölen ve yoran kişilere yer verilmeyeceğini vurguladı.
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