İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, Ardahan'da Alevi dedeleri ve cemevi başkanlarıyla bir araya geldi

Politika

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile birlikte Ardahan'da yaşayan Alevi dedeleri, cemevi başkanları ve muhtarlar ile bir araya gelerek Alevilerin sorunlarını dinledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın da talimatları ile Alevi vatandaşlarınızın ve cemevlerimizin çeşitli sorunları, problemlerinin çözümü noktasında zaman zaman sizlerle bir araya geliyoruz, karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriyoruz, istişarede bulunuyoruz. Tabi sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Biz kardeşten de öte canız, biriz ve tarih boyunca bütünleşmişiz. Dertlerimiz, sorunlarımız ortak ve biz bunları beraber sonuca ulaştıracağız. Katılımlarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, Alevilerin dertleriyle dertlenmek ve sorunlarının çözümü için burada olduğunu söyledi. Ersin, "Tüm Türkiye'de aralıklı tarihlerle sizlerle bir araya gelmek temel hedefiz. Çünkü bire bir temas daha etkili oluyor. Sahaya inerek sizlerle istişare ettiğimizde yukarıdan göremediğimiz sorunları, en temel sorunlara kadar öğrenebiliyoruz. Eksikleriniz varsa onları gideriyoruz" dedi.

Toplantıda, Alevi Bektaşi vatandaşların talepleri ve kent genelindeki cemevlerinin durumu hakkında Alevi Dedeler, cemevi başkanları ve muhtarlarla istişarede bulunuldu.

Toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi, Alevi dedeler, cemevi başkanları ve muhtarlar onuruna yemek programı düzenlendi. - ARDAHAN