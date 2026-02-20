İçişleri Bakanlığı\'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti.
Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken; İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.
Yapılan atamalarla birlikte İçişleri Bakanlığı'ndaki 4 bakan yardımcısından 3'ü değişti. Görevini koruyan tek isim ise eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu. Turan'ın eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile gerilim yaşadığı iddia edildi.
