İcra Dosyaları 22.5 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Politika

İcra Dosyaları 22.5 Milyona Ulaştı

İcra Dosyaları 22.5 Milyona Ulaştı

CHP'li Suiçmez, icra dosyalarının 22.5 milyona çıktığını ve artışın ekonomik sorunlar yüzünden olduğunu belirtti.

19.02.2025 18:22
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerinin, icra dosyalarındaki artışı açıkça gösterdiğini belirterek, 14 Şubat itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 509 bine ulaştığını söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle başlatılan icra takiplerinin sürekli olarak arttığını söyledi.

UYAP verilerinin, icra dosyalarındaki artışı açıkça gösterdiğini dile getiren Suiçmez, "İcra dairelerine 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artarak, 1 milyon 340 bine yükselmiştir. 14 Şubat itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı ise 22 milyon 509 bine ulaşmıştır." diye konuştu.

Suiçmez, borç nedeniyle elektrik ve doğal gaz aboneliği kesilen vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kesinti sebeplerinin "fatura ödenmesinin unutulması ve bankalardan kaynaklı problemler" diyerek yanıtladığını aktardı.

Suiçmez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı soru önergeme verdiği cevap yazısında, borç nedeniyle kesinti uygulanan abonelerin üçte ikisinin elektriğinin aynı gün içerisinde, beşte dördünün elektriğinin bir hafta içinde bağlandığını, doğal gaz abonelerinin yarısından fazlasının doğal gazının aynı gün içerisinde dörtte üçünün ise bir hafta içinde bağlandığını belirtmişse de bu durum gerçekte ödeyememe halini ortadan kaldırmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fatura borcunu peş peşe ödeyemeyen çok sayıda abone olduğunu iddia eden Suiçmez, halkın faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmesinin ekonomik sebeplerinin masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İcra Dosyaları 22.5 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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