İhracatçılara yönelik düzenleme TBMM'de - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Erzurum Milletvekilli Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve 36 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

12 maddelik kanun teklifinde, TİM ve İhracatçı birliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda aidatlar, taşınmaz kullanımı ve çeşitli konularda düzenlemeler yapılıyor. Teklife göre, fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.

Yatırım kararları alınırken, sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılması konusunda kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından düzenlenmesi öngörülüyor. - ANKARA