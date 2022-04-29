İhracatçılara yönelik düzenleme TBMM'de - Son Dakika
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İhracatçılara yönelik düzenleme TBMM'de

29.04.2022 15:51
İhracatçılara yönelik düzenleme TBMM'de

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Erzurum Milletvekilli Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve 36 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

12 maddelik kanun teklifinde, TİM ve İhracatçı birliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda aidatlar, taşınmaz kullanımı ve çeşitli konularda düzenlemeler yapılıyor. Teklife göre, fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.

Yatırım kararları alınırken, sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılması konusunda kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından düzenlenmesi öngörülüyor. - ANKARA

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EFL öğrencileri iklim değişikliği hakkında bilgilendirildi EFL öğrencileri iklim değişikliği hakkında bilgilendirildi TİM ve ihracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de TİM ve ihracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de

Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İhracatçılara yönelik düzenleme TBMM'de - Son Dakika


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