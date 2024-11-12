İhracatta Rekor Artış

Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "2002'de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5 iken, bugün bu sayı 24'e çıkmıştır. 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 8 iken, bugün bu sayı 49 ülkeye yükselmiştir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri, Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, AVM'lerin şehir içinde yer almasının, esnafı olumsuz etkilediğini; esnafın, AVM'lerle ve sayıları her geçen gün artan zincir marketlerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, zincir marketlerin her tarafta açıldığına işaret ederek, bunlara yönelik bir sınırlama getirilmesini istedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedefleri ve sürdürülebilir ekonomik büyümesi için yeterli bir altyapı sunulmadığını savundu.

İhracatın yeterli oranda teşvik edilmediğini söyleyen Türkeş, "Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltmak ve dünya pazarlarında rekabet gücünü artırmak istiyorsak ihracat konusundaki desteklerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Ayrıca yurt dışı pazarlarına açılmak için yerli üreticiyi koruma konusunda da atılması gereken adımlar var. Ancak yerli üreticinin küresel rekabet karşısında yalnız bırakıldığını görüyoruz. Özellikle KOBİ'lerimiz, bu bütçeyle hayatta kalmakta zorlanacak ve büyük oyuncuların baskısı altında ezilmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, dünya ticareti küçülürken, Türkiye'nin, ticaret ve dış politikalarıyla pozitif yönde ayrıştığını vurguladı.

Ülkedeki ekonomik büyümenin uzun süredir devam ettiğine işaret eden Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 1,08'e ulaştı. Rezervlerimize baktığımızda ciddi iyileşme söz konusu. Cari açıkta ciddi düşüş var. Enflasyonun düşüş seyrettiğini görüyoruz. Bütün dünyanın enflasyon sorunu var; Türkiye de enflasyondan en çok etkilenen ülkelerden birisi. Üretici enflasyonu yüzde 30'ların altına indi ancak gıdada enflasyona karşı bir direnç olduğunu görüyoruz."

"Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay yükseldi"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın, tüm krizlere rağmen yükseldiğini belirterek, "2002'de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5 iken, bugün bu sayı 24'e çıkmıştır. 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 8 iken bugün bu sayı 49 ülkeye yükselmiştir." dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye gibi üreterek büyümek zorunda olan bir ülke için reel sektörün hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hükümetin uyguladığı sıkı para politikasının reel sektörü zorladığını anlatan Ösen, "Elimizdeki rakamlara göre, 2024 yılının 9 ayında 2023 yılının aynı dönemine göre, kapanan şirket sayısında yüzde 23'lük artış yaşandı. Aynı dönemde kurulan şirket sayısı ise yalnızca yüzde 17 arttı. Şu an borcunu ödeyemeyen esnafın toplam borcu, ticareti büyütmesi gereken Bakanlığınızın bütçesinin 3 katı." ifadesini kullandı.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki önemine değinerek, KOBİ'lerin kalkınmasının önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını istedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, bir sınır kenti olmasına rağmen Hakkari'de esnafın çok zor durumda olduğunu söyledi.

"İyileşme, dış ticaret dengemizdeki olumlu gelişmeleri göstermektedir"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 2024 yılında dış ticarette birçok başarıya tanıklık ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2024 yılı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 3,6 oranında artışla 23 milyar 620 milyon dolar, ithalat yüzde 0,2 oranında azalışla 29 milyar 364 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracat yüzde 3,2 oranında artışla 216 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 oranında azalışla 282 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığımız, 2023 ekim ayında 6,6 milyar dolarken, 2024 yılının aynı ayında yüzde 13 azalışla 5,7 milyar dolara gerilemiştir. Bu iyileşme, dış ticaret dengemizdeki olumlu gelişmeleri göstermektedir."

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, seçim bölgesinde satılık iş yeri sayısının arttığını, işsizlik oranının arttığını ve KOBİ'lerin borç batağında olduğunu savundu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, hükümetin izlediği politikaların, sorunların daha da büyümesine neden olduğunu ileri sürdü.

Ekonomik durumun, ülkeyi hem ulusal hem de uluslararası arenada zorladığını savunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"2024'ün 9 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,8, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 13,5 oranında azalmıştır. Bu veriler, ticari girişimlerin giderek zorlaştığını ve şirket kurmanın cesaret gerektiren bir adım haline geldiğini göstermektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yüksek enflasyon, artan maliyetler ve finansman kaynaklarına erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte ciddi güçlüklerle karşı karşıyadır. Ekonominin bel kemiği olan KOBİ'ler ve küçük işletmeler, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ayakta kalmakta zorlanmaktadır. Bu işletmelerin karşılaştığı zorluklar, yalnızca onların değil aynı zamanda ülkemizin de geleceğini tehlikeye atmaktadır."

Komisyonda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin sorularını yanıtlıyor.