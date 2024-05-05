İİT 15. Zirvesi Sonrası Nihai Bildiri Yayımlandı - Son Dakika
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Politika

İİT 15. Zirvesi Sonrası Nihai Bildiri Yayımlandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin sona ermesiyle birlikte nihai bildiri yayımlandı. Zirve sonrasında alınan kararlardan biri, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atanması oldu. Ayrıca, İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük tedbirler alınması ve İsrail'le işbirliği yapan ülkelerin soykırıma varan suçlara ortaklık ettiği vurgulanarak Filistinlilere koruma sağlanması kararı alındı. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 2025 yılında Türkiye'de yapılması da kararlaştırıldı. Zirvede ayrıca PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu karara bağlandı.

05.05.2024 18:05
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin sona ermesi ile nihai bildiri yayımlandı.

İİT 15. Zirvesi, Gambiya'nın ev sahipliğinde başkent Banjul'da 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; 2023 yılı içinde tüm dünyada 602 ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırı gerçekleşti. Zirve sonrasında alınan kararlardan biri, Büyükelçi Mehmet Paçacı İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zirve'de, İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunuldu. İİT kararlarını uygulamayan üye devletlere karşı, üyeliğin askıya alınması dahil, hukuki tedbirler uygulanması ve bu konuyu ele almak üzere bir toplantı düzenlenmesi karara bağlandı. İsrail'le işbirliği yapan ülkelerin soykırıma varan suçlara ortaklık ettiği vurgulanırken Filistinlilere koruma sağlanması kararı alındı. Türkiye'nin önerileri sonucu kararlara eklenen tedbirler şu şekilde:

" Gazze'deki suçlardan sorumlu özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması, İsrail'in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerden men edilmesi yönünde çaba harcanması, İsrail'in uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda çaba harcanması, üye devletlere Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasına müdahil olma çağrısı."

Ayrıca, 2025 yılında gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

PKK/PYD/ YPG terör örgütleri ortak tehdit

Zirve'de Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya Türk azınlığın durumuna ilişkin konularda İslam dünyasının dayanışmasını teyit eden kararlar alınırken, nihai bildiride PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu karara bağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İİT 15. Zirvesi Sonrası Nihai Bildiri Yayımlandı - Son Dakika

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