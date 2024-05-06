İİT Zirvesi\'nde Türkiye\'nin önerileri doğrultusunda kararlar alındı

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nde Filistin ve Kudüs konusunda Türkiye'nin önerileri doğrultusunda kararlar alındığını belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte katıldığı İİT 15. Zirvesi'ni değerlendirdi.

Gambiya'nın başkenti Banjula'daki zirve sonunda bildiri yayımlandığını hatırlatan Yüksel, "İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi'nde Filistin meselesi ve Kudüs-ü Şerif'e ilişkin önerilerimiz doğrultusunda kararlar alınmıştır." ifadesini kullandı.

Kararlara destek veren ülkelere teşekkür eden Yüksel, şunları kaydetti:

" İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunulmuştur. Özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması, İsrail'in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerden men edilmesi, uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda anlaşılmıştır. Uluslararası koruma mekanizması 'Filistinlilere koruma sağlanması' şeklinde metne yansımıştır. Varılacak barış anlaşmasının uygulanması noktasında bir garanti mekanizması ihdas edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır."