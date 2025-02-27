IKBY Başkanı Barzani, terör örgütü PKK'yı silah bırakma çağrısına uymaya çağırdı - Son Dakika
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Politika

IKBY Başkanı Barzani, terör örgütü PKK'yı silah bırakma çağrısına uymaya çağırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısını memnuniyetle karşılayarak, terör örgütünü çağrıya uymaya çağırdı.

27.02.2025 20:37
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısını memnuniyetle karşılayarak, terör örgütünü çağrıya uymaya çağırdı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'den açıklama geldi.

Barzani, PKK'ya bu mesajı kabul etmeleri ve uygulamaları çağrısında bulunarak, barış ve çözüm sürecine ulaşmak için bu çağrının bir adım olmasını umduğu ifade etti. Barzani, "Şüphesiz ki zamanımız, barışçıl, medeni ve demokratik mücadele zamanıdır. Ancak bu yollarla daha iyi sonuçlar ve başar sağlanır, silah ve şiddetle değil" dedi.

IKBY'nin barış sürecini tam anlamıyla desteklediğini ve bu süreci her şekilde desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin barış süreci için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini dile getirdi.

Barzani, bir sonraki aşamanın Türkiye'deki tüm tarafların katılımı ve uzlaşısıyla barış ve çözüm süreci adına başarılı bir dönem olmasını temenni ettiğini ifade ederek, bölgeye genel bir istikrar ve güven ortamının hakim olması dileğinde bulundu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika IKBY Başkanı Barzani, terör örgütü PKK'yı silah bırakma çağrısına uymaya çağırdı - Son Dakika

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