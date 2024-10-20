IKBY Seçimleri: Halk Ekonomik Çözüm Bekliyor

Politika

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) seçmenler, bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından bölgede yaşanan ekonomik sorunlara çözüm bulabilecek güçlü bir hükümetin kurulmasını ve halka gerçekten hizmet edilmesini istiyor.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) genel seçimler için oy kullanma işlemleri devam ediyor. Seçim merkezlerinde oylarını kullanan seçmenler, bölgenin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm bulabilecek güçlü bir hükümetin kurulması istediklerini belirtiyor. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan seçmen Nadiye Ali, dileğinin seçim sonrası kurulacak hükümetin Bağdat- Erbil arasındaki sorunlara çözüm bulabilmesi olduğunu söyledi. Ali, "Beklentimiz artık sorunların olmamasıdır. Umarım Kürtler birleşir ve güçlü bir hükümet kurulur. Umarım vatandaşlar her ay maaşlarını alır" dedi.

Seçmen Rebvar Ahmet ise, "Bu demokrasi sürecine her şeyin yolunda gitmesini dilerken, seçmenlerin özgürce oy kullanması çok önemli. Seçimleri kazanan tarafın halka hizmet etmesini temenni ediyoruz. Çünkü halkın gerçekten hizmete çok ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

"Halkın bilinçli olmasını ve yöneticisini kendisi seçmesi çok önemli"

Almanya'dan oy kullanmak için gelen Hıdır Mustafa, sistemin düzgün çalışmamasından şikayet ederken, seçmen Mehmet Emin ise, "Almanya gibi uzak bir ülkeden oyumunu kullanmaya geldim. Seçmen kartımı cihaz okumadı. Soruna çözüm bulunmasını istedim ama bana çözüm yok dediler" şeklinde konuştu.

Seçim işlemlerinin gayet iyi geçtiğini ifade eden Behçet Rıfat, "Seçim işlemleri gayet kolay geçiyor. 10 dakika içinde bütün işlemler gerçekleştirildi. Açıkçası ben bu kadar hızlı geçeceğini beklemiyordum. Seçim gelişmiş ülkelerde demokratik sürecinin en temel parçasıdır. Halkın bilinçli olmasını ve yöneticisini kendisi seçmesi çok önemli" dedi.

"Temennimiz sorunlara çözüm bulunmasıdır"

Yeni hükümetten beklentilerini sıralayan Rıfat, "Elbette temennimiz her şeyin daha iyi olması ve sorunlara çözüm bulunmasıdır. Bunlar her zaman olur kimi hükümet sorunları çözmeye çalışır, başarmazsa başkası yerine gelir. Bu demokrasi sürecinin bir parçası" diye konuştu.

Seçmen Emine Rustem de "Seçimlere katılarak oy kullandığımız için çok mutluyuz. Başarılı olmasını diliyorum. Gelenlerin çoğu geleneksel Kürt kıyafetiyle gelmiş. Temennimiz bütün siyasi tarafların halka hizmet etmeleridir. Bunu daha önce de yaptılar" ifadelerini kullandı.

Parlamento seçimlerine katıldığı için mutluluğunu dile getiren Azat Ali, "Bu vesile ile Kürt milletinin demokrasi ve seçime önem verdiğini göstermiş olduk. Buradan bütün siyasi taraflara şunu belirtmek istiyorum. Seçim sonuçlarını centilmence kabul etmeliler. Kaybeden taraf kazanan tarafı tebrik etsin ve bir dahaki seçim için şanslarını tekrar denesinler" şeklinde konuştu.

"Bu seçimlerden sonra büyük değişim olacağına inanıyorum"

Serheng Resul adlı genç seçmen ise, "Bugün burada bulunup oy kullandığım için çok mutluyum. Bugün Kürt milletinin geleceğini belirleyen bir gün olduğuna inanıyorum. İktidara layık olanlar bizlerin oyuyla gelecek. Bu seçimlerden sonra büyük değişim olacağına inanıyorum"

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada seçimlerinin ilk sonuçlarının, sandıkların kapanmasından 24 saat sonra açıklanacağını bildirildi. IKBY'de sandıklar saat 18.00'de kapanacak. - ERBİL