IKBY Temsilcisi İddiaları Yalanladı: Suikastta Rolümüz Yok

Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastında IKBY'nin rol oynadığı yönündeki iddialara, "Suikastta kullanılan füze ya da insansız hava aracının IKBY'den fırlatıldığı yönünde iddiaların aslı yoktur" yanıtını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastta IKBY'nin rol oynadığına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Debbağ İran basınına yaptığı açıklamada, iddiaları yalanlayarak "Suikastta kullanılan füze ya da insansız hava aracının IKBY'den fırlatıldığı yönünde iddiaların aslı yoktur" dedi.

Bu gibi iddiaların amacının son dönemde gelişmekte olan IKBY ile Tahran ilişkilerini baltalamak olduğunu kaydeden Debbağ, "İran suikasta zamanında karşılık verecektir ve bu Haniye'nin karakterine yakışır bir seviyede olacaktır" şeklinde konuştu.

Saldırının İslam ve Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki gerilimin aratmasına yol açacağını kaydeden Debbağ, "Bu saldırı Gazze'de ateşkesi sağlamak için yapılan tüm diplomatik çabaları yok edecektir" ifadelerini kullandı. - ERBİL