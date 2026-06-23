İki Coğrafya Tek Ağıt: Gazze ve Srebrenitsa - Son Dakika
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İki Coğrafya Tek Ağıt: Gazze ve Srebrenitsa

İki Coğrafya Tek Ağıt: Gazze ve Srebrenitsa
23.06.2026 15:56
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AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Gazze ve Srebrenitsa'daki insanlık dramlarını ortak hafızada buluşturan bir program düzenledi. Başkan Saygılı, 'Türkiye ne kadar güçlü olursa adalet o kadar güçlü olur' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Gazze ile Srebrenitsa'daki insanlık dramlarını ortak hafızada buluşturan 'İki Coğrafya Tek Ağıt' programında konuşan İl Başkanı Bilal Saygılı, dünyanın gözü önünde yaşanan katliamlara dikkat çekerek, "Türkiye ne kadar güçlü olursa adalet o kadar güçlü olacaktır. Gazze'nin acısını da Srebrenitsa'nın sessizliğini de aynı vicdanla anıyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından İzmir İktisat Kongresi Salonu'nda gerçekleştirilen programa; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subai ve beraberindeki şehit anneleri, Gazzeli şehit anneleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu anma programında katılımcılar, Gazze ve Srebrenitsa temalı resim sergilerini, Srebrenitsalı şehit annelerine ait eşarp sergisini ve mektup yarışmasında dereceye giren eserleri de ziyaret etti.

Programda katılımcılara hitap eden ve 'İki Coğrafya, Tek Ağıt' ifadesinin yalnızca bir slogan değil, insanlığın yakın tarihine düşülmüş kara sayfaları tanımladığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Srebrenitsa'da dünyanın gözleri önünde binlerce masum insanın katledildiğini, Avrupa'nın ortasında yaşanan bu büyük trajedinin bütün insanlığın hafızasına kazındığını ifade etti. Salonda bulunan Srebrenitsa annelerini yürekten selamladığını belirten Saygılı, insanlık serüveninin en yaralı yüreklerinin anneler olduğunu, onların yüreklerinde hem evlatlarının hem memleketlerinin acısını taşıdığını, sessizliklerinin asil bir isyan ve dualarının arşı titreten birer yakarma olduğunu vurguladı. Bugün Gazze'de yaşananların da benzer şekilde vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını, çocukların hayatını kaybettiği, ailelerin parçalandığı, şehirlerin enkaza dönüştüğü bir tablo karşısında Türkiye'nin sessiz kalmasının mümkün olmadığını belirten Saygılı, kökleri asırlara uzanan büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak Osmanlı Devleti'nden devralınan tarihi birikimin, Türkiye'ye nerede bir mazlum varsa onun yanında durmayı ve zulme karşı çıkmayı gerektiren bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin siyasi, kültürel ve insani hinterlandının devlet sınırlarıyla açıklanamayacağını, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan coğrafyalardaki acıların Türkiye için vicdani bir mesuliyet olduğunu hatırlatan Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünün yalnızca uluslararası sisteme yönelik bir eleştiri değil, adalet merkezli bir medeniyet tasavvurunun ifadesi olduğunu söyledi. Srebrenitsa'da toprağa düşen masumların hatırasının ve Gazze'de yaşam mücadelesi veren insanların feryadının, insan onurunu savunmak gibi ortak bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Saygılı, umudun tükendiği yerde mazlumların güçlü bir Türkiye görmek istediklerini belirtti.

"Türkiye ne kadar güçlü olursa adalet o kadar güçlü olacaktır, barış o kadar kalıcı olacaktır" diyen Saygılı, iki coğrafya farklı olsa da gözyaşının, acının ve vicdanın aynı olduğunu ifade ederek, Srebrenitsa'nın sessiz çığlığını da Gazze'nin yükselen feryadını da unutmayacaklarını ve adaletin geciktiği, mazlumların yalnız bırakıldığı her yerde insanlığın sesi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, AK Parti, Türkiye, Gazze, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İki Coğrafya Tek Ağıt: Gazze ve Srebrenitsa - Son Dakika

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