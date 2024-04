Politika

İkinci kez seçilen Şükrü Başdeğirmen mazbatasını aldı

ISPARTA - Isparta'da 31 Mart yerel seçimlerinde aday olarak çıktığı AK Parti ile birlikte tekrar seçimi kazanan Şükrü Başdeğirmen ikinci dönemi için mazbatasını aldı.

Isparta'da 2019 Yerel Seçimlerinde göreve gelerek Belediye Başkanlığını sürdüren Şükrü Başdeğirmen 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olarak çıktığı AK Parti ile birlikte tekrar seçimi kazandı. Isparta Belediyesi Kültür merkezinde düzenlenen tören ile mazbatasını merkez ilçe seçim kurulu başkanı Çağrı Kılıç'tan aldı. Kılıç "Sayın başkanımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vermiş olduğunuz oylar mutlaka karşılığını bulacaktır

Mazbata töreninde konuşan Şükrü Başdeğirmen "Rabbim nasip etti sizlerin de desteğiyle vazife tekrardan bizlere tevdi edildi. Bunun ne kadar anlamlı gurur ve onur verici olduğunun bilincindeyim. Bunun sorumluluğunun üst seviyede olduğunu biliyorum vermiş olduğunuz oylar mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi. Başdeğirmen bundan sonraki beş yılda neler yapabileceğimizi anlamı olan bu güzel sonucun kıymetini bilerek önümüzdeki beş yılı da en iyi şekilde geçireceklerini belirttiği konuşmasında "Öncelikle bir önceki dönemde yaptığımız gibi yakamızda parti rozetimizi değil, Türk bayrağını taşıyarak bu önümüzdeki beş yıllık dönemlerde aynı hizmetleri yerine getireceğiz inşallah. Beş yıl önce yapmış olduğumuz çalışmalarımız, bundan sonra da yapacağımız çalışmalarımız memleketimize öncelikle hayırlar getirsin. Gerçekten öyle büyük bir sorumlulukla öyle bir istekle heyecanla bu görev alıyorum ki sanki ilk kez belediye başkanı olduğum kadar çok heyecanlıyım bu heyecanım inşallah hiç bitmez. Hep beraber şehrimize çok daha güzel yerlere götürürüz" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu sözü yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen "Ekibimizle beraber 5 yıl boyunca hizmet ettiğimiz meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarım, hep beraber hizmet ettik ve sonucunda da güzel bir sonuçla Türkiye'ye örnek olan bir sonuçla sandıkları kapattık. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da elimi kaldırıp Isparta'yı istiyorum dediği zaman ona şu sözü vermiştim. İnşallah bu dönem oyunu en çok arttıran ilk Isparta olacaktır, Isparta'yı bize getireceğim dedim rabbim nasip etti aldık" dedi.

Türkiye'de oyunu en çok artıran şehir Isparta

Türkiye'de sadece Isparta'da bir önce ki dönemde aldığı oydan daha fazla oy olarak göreve gelen bir belediye olduğunu söyleyen Başdeğirmen gurur duyduğunu belirtti. "Isparta'mıza çok daha güzel çok daha fazla hizmetleri sunabileceğimiz inancındayım. Her şeyin daha iyisini yapabilmek ve ülkemizde bu yarışın en önünde olmak bizler için çok önemliydi. Hiçbir şekilde hiçbir bahane üretmeden, pandemi oldu da şunu yapamadık, afetler yaşadık yapamadık demedik vermiş olduğumuz sözlerin yüzde doksanını yerine getirerek bugün karşımıza geldik. Isparta'nın çizgisinin içinde kalmadık her yere, her şekilde devletimizin bize vermiş olduğu imkanları taşıyarak devletimizin milletine hizmet etmede sürekli yarış halinde olduk ondan dolayı da çok gururluyuz ve mutluyuz. Buradan bize güvenen tüm vatandaşlarımıza, bizim bu işte başarılı olabileceğimize inanan ve önceki dönemde aldığımız oydan daha fazlasını veren tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 5 yıl daha bizlere tebliğ ettiğiniz bu ulvi görevi yapmaktan çok büyük onur duyuyorum. Oy versin vermesin vatandaşlarımızın bu güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hepsinin taleplerini bugüne kadar nasıl geldiyse bundan sonra da yaparak devam ettireceğiz. Rabbim bize bu görevi nasip ettiyse o nasibi en iyi şekilde sonuna kadar hak, hukuk, adalet içerisinde hiç kimsenin hakkını başkasına geçirmeden, belediyemizin hakkını da kimseye yedirmeden bu görevi yaparak tüm insanlarımızın hizmet alabileceği şekilde hem vaktimizi, hem de nakdimize harcamaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Önümüzde ki 5 yıl içerisinde Isparta için çok güzel hizmetler alacağını belirten Başdeğirmen "İnşallah önümüzdeki dönemde o kadar güzel projelerimiz var ki o büyük projelerin hepsini sizlerin önüne getireceğiz ve şu anda daha da güçlü olduğumuzu görüyorum, daha da bu işi başaracak durumda olduğumuzu görüyorum. Çünkü cumhurbaşkanımız dedi ki kazanan illeri gezeceğim biliyorsunuz ki iller arasında Isparta önceliğini alacaktır. Çünkü almış olduğumuz oy farkıyla biz bunu hak ettik ve çok güzel hizmetleri cumhurbaşkanımızın Isparta'mıza sunacağını anda hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda mazbatayı alması için emeği geçen herkese teşekkür eden Başdeğirmen "En çokta yanımda olan beraber yürüdüğüm eşim Şadiye Hanıma oğlum Celal ayrı teşekkür ediyorum" dedi.