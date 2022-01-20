İl Başkanı Yıldırım'dan Bilecik Belediyesi'ne ulaşım eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyesi eleştirerek, "En temel ihtiyacı olan yolları ve kaldırımları açmanız için göreve davet ediyoruz" dedi.

Bilecik ve ilçelerini 3 gündür etkisi altına kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler kent merkezindeki kar tuzlama ve küreme çalışmaları beğenmeyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yetkileri göreve davet etti. İl Başkanı Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sadece okullar tatil edildi Bilecik Belediyesi. Sizleri hemşirelerimizin en temel ihtiyacı olan yolları ve kaldırımları açmanız için göreve davet ediyoruz" ifadelerini vurguladı. - BİLECİK