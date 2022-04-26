İletişim Başkanı Altun: "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun: "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz"

26.04.2022 02:47
İletişim Başkanı Altun: "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği söylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Fahrettin Altun, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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