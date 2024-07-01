İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

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Kayseri'de kız çocuğunun Suriye uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Türkiye düşmanı unsurların provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır." dedi.

01.07.2024 21:08  Güncelleme: 21:37
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Dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Provokasyonlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, önceki gün Kayseri'de yaşanan, bugün ise Suriye'nin kuzeyinde yaşanan provokatif olaylara ilişkin dikkat çeken mesajlar paylaştı. Altun "Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

"BAZI MAHFİLLERİN, ÜLKEMİZİN HUZURUNU BOZMA ÇABALARI AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Altun, "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

VATANDAŞLARI UYARDI

Asılsız haberlere karşı vatandaşları da uyaran Altun, "Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.

İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

Fahrettin Altun, Sosyal Medya, Türkiye, Kayseri, Suriye, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

  • Alparslan Alaca: Besle kargayı soksun dalgayı 176 5 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Olayları bastıramayıp, provakasyon demek acizliktir 13 2
  • Harun Çelik: Çok seviyorsan al götür evinde besle Fahrettin benim paramla değil 151 12 Yanıtla
  • Naci Gülenç: Ülkede huzur mu var bozulacak ? 142 4 Yanıtla
  • ibrahim seven: hala çıkıp halkımız istemiyorsa bizde göndeririz diyemiyorlar 117 2 Yanıtla
    Gültekin Konukcu: onlar avrupadan gelenparaya bakarlar 21 0
  • Mustafa Yıldız: Herşeyi yakından takip ediyoruz,Lakin müdahale etmiyoruz. 112 3 Yanıtla
    Berat Yıldïrım: sen kimsin ki müdahale edeceksin ne zannediyorsun kendini 6 35
  • kuzeyli baba: Reis isini bilir provaksoyona gelmeyin millet oyunlar büyük 21 85 Yanıtla
    Sahin Erdoğan: isini bile bile ulke bu halde 23 1
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