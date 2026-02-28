İletişim Başkanı Duran: "ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, kabul edilemez bir durumdur" - Son Dakika
İletişim Başkanı Duran: "ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, kabul edilemez bir durumdur"

28.02.2026 17:56
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, "Bölgemiz ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur. Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır. İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte, yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olması; teyit edilmemiş bilgileri dikkate almaması ve resmi kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

