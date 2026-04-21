İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki

21.04.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır. Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır. Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum. Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; Gazze'yi, Filistin'in haklı mücadelesini her platformda kararlılıkla savunmuş, soykırım şebekesi Netanyahu ve hükümetine karşı en sert tepkiyi vermiş bir liderdir. Türkiye, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya; adaleti ve hakkaniyeti savunmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Burhanettin Duran, Özgür Özel, Politika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 20:58:36. #.0.4#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.