Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki: İftiralarını kendisine iade ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki: İftiralarını kendisine iade ediyoruz

Fahrettin Altun\'dan Özgür Özel\'e sert tepki: İftiralarını kendisine iade ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

26.04.2025 18:59
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI DERİNLEŞTİKÇE..."

Altun paylaşımında "Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş 'darbe', 'cunta', 'tek adam' gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yamamaya çalışıyor ancak nafile" ifadelerini kullandı.

"İSNAT VE İFTİRALARINI KENDİSİNE İADE EDİYORUZ"

"Aziz Türk milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp milli iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır. Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" diye yazdı.

Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki: İftiralarını kendisine iade ediyoruz
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki: İftiralarını kendisine iade ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fmpsd69v55:
    Ömer tek yetmiyor heralde yengeç göz her yere yetişiyor:) 0 0 Yanıtla
  • 008294:
    dumanoglu her yeri darma duman etmiş hâlâ onu savunuyor anlamış değilim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki: İftiralarını kendisine iade ediyoruz - Son Dakika
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