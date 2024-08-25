İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki gösterdi

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerini kınayarak, onun hukukunu gözetmek ve her türden hakareti cezalandırmak gerektiğini belirtti.

25.08.2024 23:29
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Tuncay Özkan'ın sözlerine ilişkin, "Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz" dedi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sözlerine yanıt verdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

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