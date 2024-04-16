İletişim Başkanlığı: Erdoğan ile Şimşek arasında seçim öncesi kriz yaşandığı iddiası doğru değil - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanlığı: Erdoğan ile Şimşek arasında seçim öncesi kriz yaşandığı iddiası doğru değil

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31 Mart seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iplerin kopma noktasına geldiği ve ikili arasındaki ilişkinin ''küresel'' güçlerin devreye girmesiyle düzeldiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, ''Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı bundan sonra da kararlılıkla sürdürülecektir'' açıklamasında bulundu.

16.04.2024 11:44  Güncelleme: 11:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında yerel seçimler öncesinde büyük bir kriz yaşandığı ve iplerin kopma noktasına geldiği iddia edildi. Erdoğan ile Şimşek arasındaki gerilimin 'küresel' güçlerin devreye girmesi ile yumuşadığı öne sürüldü.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT GELDİ

Bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu haberlere ilişkin İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz yaşandığı iddialarını yalanladı.

"ERDOĞAN-ŞİMŞEK" KRİZİ İDDİASI YALANLANDI

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir.

"HERHANGİ BİR GERGİNLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"PROGRAM KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

İletişim Başkanlığı: Erdoğan ile Şimşek arasında seçim öncesi kriz yaşandığı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Erdoğan ile Şimşek arasında seçim öncesi kriz yaşandığı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Erdoğan ile Şimşek arasında seçim öncesi kriz yaşandığı iddiası doğru değil

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Son Dakika Politika İletişim Başkanlığı: Erdoğan ile Şimşek arasında seçim öncesi kriz yaşandığı iddiası doğru değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa POLAT: Yaşansa ne olacak ? Şu an Mehmet Şimşek yüzünüze hakaret etse görevden alamazsınız. 49 2 Yanıtla
  • salihb: İletişim başkanlığı ne diyecekti , mahalle karısı gibi dedikoduya mı kalkacaktı. yaşamadı deyip geçecek tabiki 34 1 Yanıtla
  • Oktay büyük : Bozacınn şahidi şiracı.. Açıklamaya bayağı bir güldüm, al gülüm ver gülüm 28 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Yakında Mehmet Şimşekte Yolcu Olur demedi demeyin :) 22 4 Yanıtla
  • Harun Çelik: Tamam inandık ! 24 0 Yanıtla

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