İletişim Başkanlığından tarihi belgelerle Çanakkale Destanı kitabı - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanlığından tarihi belgelerle Çanakkale Destanı kitabı

İletişim Başkanlığından tarihi belgelerle Çanakkale Destanı kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle, Çanakkale Muharebelerini belge ve arşiv kayıtları ışığında ele alan "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı yayınlandı.

18.03.2025 11:13
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle, Çanakkale Muharebelerini belge ve arşiv kayıtları ışığında ele alan "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eser, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'ni tüm detaylarıyla ve görsel bir anlatıyla kayıt altına alıyor.

Kitapta, Çanakkale Savaşı'nın hazırlık aşamasından nihai zafere, Türk basınındaki ve uluslararası basındaki yansımalarından kahramanlık hikayelerine pek çok konuya yer veriliyor.

Eser, dönemin resmi belgeleri, arşiv kayıtları ve fotoğraflarıyla zenginleştirilmiş bir içerik sunarak, Çanakkale cephesindeki kahramanlıkları ve mücadele ruhunu gözler önüne seriyor.

Söz konusu kitapta, Osmanlı arşiv belgeleri başta olmak üzere çeşitli tarihi kaynaklardan bilgiler okuyucuya aktarılıyor.

Çanakkale Zaferi'nin şanlı hatırasını yaşatmak ve milletin bu büyük zaferini gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla kaleme alınan eser, araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

"Çanakkale ruhunu diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin istikbali ve istiklali uğruna imanı, inancı, adanmışlığı, fedakarlığı ile verdiği en kutlu mücadelelerden biri olarak tarihteki yerini almış şanlı bir destanın adı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, canlarını vatan ve millet uğruna feda eden aziz şehitlerin "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşederek millet olmanın, bir ve beraber olmanın ne anlama geldiğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Çanakkale'yi; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilerek gerçekleştirilen topyekün direnişin, yeniden dirilişin temsil ettiği ruh olarak niteleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihin akışını değiştiren nice zaferlere imza atan aziz milletimiz, Çanakkale'de olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına sahip çıkmış, işgale geçit vermemiştir.

Bizler de Çanakkale'de ecdadımıza destanlar yazdıran, dünyanın yenilmez denilen ordularını hüsrana uğratan birlik ve beraberliğimize her daim sahip çıkacağız. Çanakkale ruhunu diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Tarihimizi, kültürümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız."

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz"

Çanakkale'nin ve Milli Mücadele'nin ruhundan güç aldıklarını belirten Erdoğan, "Ecdadımıza layık olmak, onların emanetine sahip çıkmak, şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz" dedi.

Erdoğan, "Çanakkale Destanı'nın kahramanlarının azmi ve cesareti, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yılmadan, yorulmadan devam ettirdiğimiz kararlı mücadelemizde bizlere ilham olmaya, yol göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de yazılan destanı anlamak, anlatmak ve aktarmanın, ecdada bir borç ve aynı zamanda gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu belirten Erdoğan, bu anlayış doğrultusunda, kutlu destanı zihinlere nakşetmek için pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, resmi belgelerden, fotoğraflardan ve arşiv kayıtlarından yararlanarak hazırladığı "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabının önemli bir kaynak ve aynı zamanda Çanakkale ruhunun gelecek nesillere anlatılmasına katkı sağlayacak kıymetli bir eser olduğunu sözlerine ekledi.

"Çanakkale ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücüdür"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kitaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün, milletimizin tarihi boyunca inancıyla, azmiyle ve kararlılığıyla yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Çanakkale; milletimizin bağımsızlık sevdasının, vatan aşkının ve sarsılmaz imanının en güçlü nişanesidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılına özel olarak hazırladığımız "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" adlı eserimizle, bu büyük zaferin kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu taşıyoruz.

513 sayfa ve 14 bölümden oluşan bu kıymetli eser, resmi belgeler, dönemin gazeteleri, arşiv kayıtları ve fotoğraflar ışığında Çanakkale Destanı'nın tüm yönlerini gözler önüne sermektedir."

Altun, eserin, Çanakkale'nin derinliklerinde saklı kalan kahramanlık öykülerini gün yüzünü çıkarma ve Çanakkale ruhunu nesilden nesile taşıma misyonunu üstlendiğine dikkati çekti.

Çanakkale'nin yalnızca bir zafer değil; milletin imanı, iradesi ve kardeşliğinin tarih sahnesinde yankılanan destansı bir haykırışı olduğunu vurgulayan Altun, bu ruhun, dün olduğu gibi bugün de milletin en büyük gücü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'de destan yazan aziz şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ederek; "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" eserinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İletişim Başkanlığından tarihi belgelerle Çanakkale Destanı kitabı - Son Dakika

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