Ilıdağ Köyü\'nde Bağımsız Aday Rıfat Kadri Kılınç Halkla Buluştu

Politika

Aydın'ın en kalabalık ve en dimanik köylerinden biri olan Köşk İlçesi'ne bağlı Ilıdağ Köyü, yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanlığı seçimlerinde adeta belirleyici özelliği olan köyde, en çok oyu alan adaylar seçimin galibi oluyor. Yaklaşık 1300 seçmeni bulunan köye gelmek isteyen siyasetçiler önceden dersini çalışarak bu köyde halkın karşısına çıkarken, her biri siyaset bilimcisi gibi olan köylüler karşılarına geçen adayı hem terletiyor hem de alkışlıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar devlet yönetiminde söz sahibi olmuş çok sayıda kişinin yetiştiği ve AK Parti'nin de kalesi olarak bilinen Köşk Ilıdağ Köyü'nde sandık sonuçları önemli bir kriter sayılıyor.

AK Parti'nin Köşk'teki ilk belediye başkanı olan, ancak geçen dönem seçimlerinde aday gösterilmeyen Rıfat Kadri Kılınç bu dönem de AK Parti'den aday gösterilmeyince bağımsız belediye başkan adayı oldu. Köşk Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak aday olan Rıfat Kadri Kılınç Ilıdağ Köyü'nde halkla buluştu. Adeta miting havasında geçen buluşmada, kalabalık köy meydanına sığmadı. Adeta gövde gösterisine dönüşen köy buluşmasında köyün girişine yaklaşık 1 kiometre mesafeye kadar araç kuyruğu oluştu ve trafik kilitilendi. Köyde meşalelerle karşılanan eski Belediye Başkanı Rıfak Kadri Kılınç, kalabalıktan meydanda hareket edecek alan kalmayınca masanının üstüne çıkıp buradan halka hitap etti.

Konuşması sık sık köylülerin destek sloganları ile kesilen Kılınç, belediyeciliğin gönül işi olduğunu hatırlatıp gönüllere girmeden sandıktan çıkılamayacağını kaydetti. Hizmet için yola çıktığını belirten Kılınç, zaman zaman halefi ve rakibi AK Parti Adayı Nuri Güler'e de ithamda bulunarak "Gönül almasını bilmeyenler, hizmet üretmek istemeyenler bahane üretir. Biz de belediyeyi borçla devraldık. Ama hizmet etme noktasında bahanemiz olmadı. Hizmet işi yürek işidir, cesaret, azim işidir. Biz yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak için bu yola çıktık" diye konuştu.

Belediye Başkanlarının mal varlıklarını açıklaması gerektiğini belirten Kılınç, ilk dönem belediye başkan adayı olduğu günden bu güne mal varlığını açıklamaya hazır olduğunu aynı şekilde rakibinin de mal varlığını açıklamasını beklediğini söyledi.

Yaklaşık 1 saat boyunca Ilıdağ Köyü'ne halka hitap eden Rıfat Kadri Kılınç, Ilıdağ Köyü'ne yeni bir cami, sağlık evi ve tüm bahçelere araç yolu sözü verdi. Köyde adeta moral depolayan Rıfat Kadri Kılınç, mitinge dönen köy buluşmasının ardından destekçileri hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN