Ilıdağ Köyü\'nde Bağımsız Aday Rıfat Kadri Kılınç Halkla Buluştu

Aydın'ın en kalabalık ve en dimanik köylerinden biri olan Köşk İlçesi'ne bağlı Ilıdağ Köyü, yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanlığı seçimlerinde adeta belirleyici özelliği olan köyde, en çok oyu alan adaylar seçimin galibi oluyor. Yaklaşık 1300 seçmeni bulunan köye gelmek isteyen siyasetçiler önceden dersini çalışarak bu köyde halkın karşısına çıkarken, her biri siyaset bilimcisi gibi olan köylüler karşılarına geçen adayı hem terletiyor hem de alkışlıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar devlet yönetiminde söz sahibi olmuş çok sayıda kişinin yetiştiği ve AK Parti'nin de kalesi olarak bilinen Köşk Ilıdağ Köyü'nde sandık sonuçları önemli bir kriter sayılıyor.
AK Parti'nin Köşk'teki ilk belediye başkanı olan, ancak geçen dönem seçimlerinde aday gösterilmeyen Rıfat Kadri Kılınç bu dönem de AK Parti'den aday gösterilmeyince bağımsız belediye başkan adayı oldu. Köşk Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak aday olan Rıfat Kadri Kılınç Ilıdağ Köyü'nde halkla buluştu. Adeta miting havasında geçen buluşmada, kalabalık köy meydanına sığmadı. Adeta gövde gösterisine dönüşen köy buluşmasında köyün girişine yaklaşık 1 kiometre mesafeye kadar araç kuyruğu oluştu ve trafik kilitilendi. Köyde meşalelerle karşılanan eski Belediye Başkanı Rıfak Kadri Kılınç, kalabalıktan meydanda hareket edecek alan kalmayınca masanının üstüne çıkıp buradan halka hitap etti.
Konuşması sık sık köylülerin destek sloganları ile kesilen Kılınç, belediyeciliğin gönül işi olduğunu hatırlatıp gönüllere girmeden sandıktan çıkılamayacağını kaydetti. Hizmet için yola çıktığını belirten Kılınç, zaman zaman halefi ve rakibi AK Parti Adayı Nuri Güler'e de ithamda bulunarak "Gönül almasını bilmeyenler, hizmet üretmek istemeyenler bahane üretir. Biz de belediyeyi borçla devraldık. Ama hizmet etme noktasında bahanemiz olmadı. Hizmet işi yürek işidir, cesaret, azim işidir. Biz yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak için bu yola çıktık" diye konuştu.
Belediye Başkanlarının mal varlıklarını açıklaması gerektiğini belirten Kılınç, ilk dönem belediye başkan adayı olduğu günden bu güne mal varlığını açıklamaya hazır olduğunu aynı şekilde rakibinin de mal varlığını açıklamasını beklediğini söyledi.
Yaklaşık 1 saat boyunca Ilıdağ Köyü'ne halka hitap eden Rıfat Kadri Kılınç, Ilıdağ Köyü'ne yeni bir cami, sağlık evi ve tüm bahçelere araç yolu sözü verdi. Köyde adeta moral depolayan Rıfat Kadri Kılınç, mitinge dönen köy buluşmasının ardından destekçileri hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Ilıdağ Köyü'nde Bağımsız Aday Rıfat Kadri Kılınç Halkla Buluştu - Son Dakika
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu belirterek, bugünkü keşmekeşliğin İstanbullulara büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Aydın, İstanbul'un sorunlarını anlatırken, diğer adayların projelerinin bugünkü durumu kanıksattığını ve İstanbulluları buna alıştırmaya çalıştığını ifade etti. Aydın, İstanbul'un daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için İstanbulluların kendi İstanbul tasavvurlarını ortaya koyması gerektiğini vurguladı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni döneme ait projelerini tanıttı ve Çorum'u marka kent yapmayı hedeflediklerini söyledi. Aşgın, kongre ve kültür merkezi inşa edeceklerini ve kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan, Midyat ilçesindeki Millet Bahçesi'nde açılan kütüphane ile Mardin'in gençlerinin okuyarak ve öğrenerek zaman geçireceğini belirtti. Ayrıca, kütüphanenin Prof. Dr. Talip Yaşar Alp'in ismini taşıyacağını ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Açılışta konuşan Vali Akkoyun ve Belediye Başkanı Şahin de kütüphanenin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.
Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütünde uçarken anlattı. Başsan, hayal ettiği Atakum'u diğer adayların vaat ettiği Atakum'dan farklı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuğun 1 saat bile sürmeyeceğini ve Antalya'dan 45 dakikada Alanya'ya gidilebileceğini söyledi. Uraloğlu, Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 181 milyar liralık yatırımları da açıkladı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi ve aylardır ormanlık alanlardaki barakalarda saklandığı belirlendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş, terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutanların kendisinin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulayamayacağını söyledi. Aktaş, Bursa'nın her kesimine hizmet etme çabası içinde olacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcunun kullandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda talebi göz önünde bulundurarak havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Antalya'ya yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.
Odunpazarı eski Belediye Başkanı ve AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu projesi açıklamasına tepki gösterdi. Sakallı, projeyi kendi aday olduğu dönemde açıkladığını ancak CHP'nin tepki gösterdiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?