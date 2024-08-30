Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti - Son Dakika
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Politika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti

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Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adının anılmaması tepkilere neden olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos töreninde Atatürk için dua etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu durumu eleştirerek, Diyanet İşleri Başkanı'nın milli duyguları taşımadığını ve milletin inancını mahvettiğini belirtti.

30.08.2024 23:26
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Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adına yer verilmemesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos töreninde Atatürk için de dua etti.

CUMA HUTBESİNDE ATATÜRK'ÜN ADINA YER VERİLMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verdi. Ancak Cuma hutbesinde Atatürk'ün adının anılmaması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tepkilerin odağı haline geldi.

ERBAŞ, KÜLLİYE'DEKİ TÖREN DE ATATÜRK İÇİN DE DUA ETTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü nedeniyle Külliye'de düzenlenen törende ise ilginç anlar yaşandı. Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de dua etti.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Cuma namazı çıkışı bu konuyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Topraklarının işgaline dur diyen komutanı, vatanını kurtaran insanı anmıyorsun. Diyanet İşleri Başkanı bu ülkenin milli duygularını taşıyan bir insan değil. Allah onu ıslah etsin. Kime hizmet ettiği belli değil. Bu milletin inancını da mahvetti" ifadelerine yer vermişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Erbaş, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti - Son Dakika

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