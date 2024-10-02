İlkadım Belediyesi 2025 Bütçesini 2,2 Milyar TL Olarak Belirledi - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi 2025 Bütçesini 2,2 Milyar TL Olarak Belirledi

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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2025 mali yılı için tahmini bütçenin 2 milyar 247 milyon TL olduğunu açıkladı. Bütçenin titizlikle hazırlandığını belirten Kurnaz, önceki yıllara göre önemli bir artış sağlandığını ifade etti.

02.10.2024 01:22  Güncelleme: 01:32
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İlkadım Belediyesi'nin 2025 mali yılı tahmini bütçesi 2 milyar 247 milyon TL

İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2025 mali yılı bütçelerini 2 milyar 247 milyon TL olarak belirlediklerini açıkladı.

İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı, belediye binasındaki meclis toplantı salonunda İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. Gündemde yer alan 6 maddeden SGK borçlarının kapatılması ile ilgili arsa satışı ile mahsuplaşma maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Kalan 5 madde ise ilgili komisyonlara havale edildi.

2025 mali yılı bütçesini tek tek inceleyerek yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Bütçe konusunu müdürlerimizle birlikte çalıştık. Bu belediyemizde ilk defa yapıldı. İlk defa tüm müdürlüklerin bütçesini birlikte hazırladık. Daha önce yapılan taslak proje çok daha yukarıdaydı. Maalesef alışılagelmiş bir şey var. Bugüne kadar yapılan bütçeler, tahmini bütçe üzerinden yapılmış. Benim mesleğim de en iyi bildiğim konu da bu. Bütçe nasıl planlanır? Geçmiş yıla bakılır, içinde bulunulan aya kadar cari gerçekleşmişe bakılır, sene sonuna kadar gerçekleşebilecek tahmin ilave edilir ve gelecek yılın enflasyon tahmini eklenerek artı gelecek yıl yapılacak projeler ve planlanan yatırımların maliyetleri hesaplanıp, bunlara ilave edilir. Bütçe böyle hazırlanır ve biz de revize ederek projeyi hazırladık. Bütçeyi makul, gerçekleşebilir şekilde yaptık" dedi.

"Bütçemiz 2 milyar 247 milyon TL"

Bütçeyi 2 milyar 247 milyon TL olarak hesapladıklarının altını çizen Başkan İhsan Kurnaz, "Geçen sene hazırlanan tahmini bütçe bu yıl için 1 milyar 800 milyon TL. Bir önceki yıl yaklaşık 900 milyon TL. Yani yüzde 100 arttırılmış. Bu aslında bir veriye dayanarak yapılmamış. Nasıl yapılmış? Bir önceki yılın tahmini bütçesi belli bir oranda tüm müdürlükler arttırılarak yapılmış. İçi de bomboş. Bizim bütçemiz 2 milyar 247 milyon TL. Yani 1 milyar 800 milyondan çıkartırsak 400 milyon TL gibi bir artış var. Niye? Biz 1 milyar 800 milyon yapmışız ama bu sene gerçekleşecek 1 milyar 100 milyon TL bile değil. Bu kadar sapma olamaz. 700 milyon TL bütçe sapamaz. Bu yüzden çalıştık, komisyonda da detaylarını göreceksiniz" diye konuştu.

Belediye personeline ikramiye müjdesi

Personele verilecek ikramiye konusunda da sözünün arkasında olduğunu ifade eden Başkan Kurnaz, çek yükünü rahatlattıklarını, 10 milyon TL civarında bir çek ödemeleri kaldığını, Ekim ayında da bu çekleri ödedikten sonra Kasım ayında işçilerin ikramiyesinin hatırı sayılır bir bölümünü ödeyeceklerini, kalan kısmını da Aralık ayında tamamlayacaklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi 2025 Bütçesini 2,2 Milyar TL Olarak Belirledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi 2025 Bütçesini 2,2 Milyar TL Olarak Belirledi - Son Dakika

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