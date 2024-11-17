İlkadım Belediyesi Borçsuz Hedefli Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi Borçsuz Hedefli Çalışmalara Devam Ediyor

İlkadım Belediyesi Borçsuz Hedefli Çalışmalara Devam Ediyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyeyi 6 ay içerisinde borçsuz hale getirmek için çalıştıklarını açıkladı. AK Parti İlkadım İlçe Kongresi'nde konuşan Kurnaz, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

17.11.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Belediyesi'ni 6 ay içerisinde borçsuz bir belediye yapmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu noktada çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti İlkadım 6. Olağan İlçe Kongresi, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Ersin Kasap'ın tek aday olarak gösterildiği kongreye AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, önceki dönem Sağlık Bakanı ve Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Fuat Köktaş, önceki dönem Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti ilçe Başkanları, ilçe belediye başkanları, önceki dönem ilçe başkanları ve AK Parti teşkilat mensupları katıldı.

Konuşmasına tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek başlayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Daha önce ben de partimize, İlkadım İlçe Başkanı olarak uzun süre hizmet ettim. Bunun dışında partimizin farklı kademelerinde görev aldım. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel seçimleri sonucunda ise İlkadım Belediye Başkanlığı görevi ile İlkadım'a hizmet etme fırsatı bize nasip oldu. İlkadım Belediyesi inşallah 6 ay içerisinde borçsuz bir belediye olacaktır. Bu noktada çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi sürdürüyoruz. AK Partimizin İlkadım İlçe Başkanlığı görevi, kendisine yeniden tevdi edilen Ersin Kasap başkanımıza da görevinde başarılar diliyorum. Kongremizin şenlik ve bayram havasında geçmesine vesile olan tüm teşkilat mensuplarımıza da ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Borçsuz Hedefli Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

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