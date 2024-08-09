İlkadım Belediyesi Park ve Bahçelere Önem Veriyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçelere Önem Veriyor

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçelere Önem Veriyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, park ve bahçelere büyük önem verdiklerini belirterek, mevcut parkların yenilenmesi ve yeni alanların oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

09.08.2024 15:30  Güncelleme: 15:32
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Daha yeşil ve yaşanabilir bir İlkadım için park ve bahçelere büyük önem verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hemşerilerimizin taleplerini dikkate alıyor, mevcut parklarımızı yenileyip, ilçe halkımızın nefes alacağı yeni alanlar oluşturuyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi yaz aylarında ailelerin sıklıkla tercih ettiği park, bahçe ve yeşil alanlar en iyi görüntüye kavuşturarak kullanım için hazır hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tüm yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürüyor. Yaz döneminde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bölgede tehlike oluşturabilecek ağaçların bakımlarının yanı sıra, parkların tadilat çalışmaları, yeni parklarının ilçe halkına kazandırılması, parklarda yıpranan bozulan, oyun ve spor aletlerini tamir işlemlerini de gerçekleştiriyor.

"Talep edilenler arasında"

"Yemyeşil bir İlkadım'ın' inşası için ilçemizdeki park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Mahallelerimizin arasında bulunan her türlü park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz. Bizden talep edilen konuların başında park projeleri geliyor. Hemşerilerimizin talep ve isteklerini dikkate alıyor, mevcut parklarımızı yenileyip, ilçe halkımızın nefes alacağı yeni alanlar oluşturuyoruz. Daha güzel bir İlkadım için boş bulduğumuz her alanı ya yeşillendiriyoruz ya da park haline getiriyoruz. İlkadım'ımızda her yaş grubuna hitap eden parklarımız mevcut. Çocuklara yönelik, olarak içinde oyun gruplarının bulunduğu spor temalı parklarımızı düzenli olarak bakımlarını yapıp yeniliyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Yapılan her bir çalışma daha güzel bir İlkadım için" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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