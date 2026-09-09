İlkadım’da gönül köprüleri kuruldu - Son Dakika
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İlkadım’da gönül köprüleri kuruldu

İlkadım’da gönül köprüleri kuruldu
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Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan’ın İlkadım programlarında; vatandaşlarla, kadın muhtarlarla ve STK temsilcileriyle buluştu.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan'ın İlkadım programlarında; vatandaşlarla, kadın muhtarlarla ve STK temsilcileriyle buluştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte, İlkadım'da yoğun bir program geçirdiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun ziyareti öncesinde, AK Parti Samsun Milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Çiğdem Karaaslan'ı İlkadım'da ağırladık. Ziyaret kapsamında ilk olarak, ilçemizin kadın muhtarları ve kadın azalarıyla Acem Tekkesi'nde bir araya gelerek hasbihal ettik. Ardından da AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Akabinde ise Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle buluştuk. Günün sonunda ise kentimizin en önemli lokasyonlarından birisi olan İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdik. Buradaki ziyaretlerimizin finalini ise yeni konseptiyle vatandaşlarımıza sunduğumuz Gazi Park Kafe Restoran'da vatandaşlarımızla sohbet etme fırsatı yakaladık. Dolu dolu geçen programlarımızın ardından İlkadım'da yoğun bir günü tamamlamış olduk. Katılım sağlayan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlkadım'ın kadın mahalle muhtarları ve azaları, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve AK Parti İlkadım İlçe teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinen programlara İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın yanı sıra; AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır ve AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasancan Esad katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım’da gönül köprüleri kuruldu - Son Dakika

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