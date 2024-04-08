31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu koruyan Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seçmenlerin mesajına cevap ver" çağrısında bulundu.
Gazetenin Türkiye muhabiriyle bir röportaj yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse siyasi geleceği için endişelenmeli. Erdoğan seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak. Her şey onun elinde" ifadelerine yer verdi.
İmamoğlu, "İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile mevcut yetkisini siyasi bir talimat olmadan kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısını bize veriyor" ifadesini kullanırken "buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkûm etmiş ve reddetmiştir" yorumunu yaptı.
İmamoğlu, 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak da, "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının [kendisini] muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" dedi.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi - Son Dakika
Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İngiltere ve İsrail'e ait 3 geminin vurulduğunu duyurdu.
Nikaragua, Almanya'nın Filistin'deki soykırıma ortak olduğunu iddia ederek Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açıyor. Nikaragua, Almanya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. Dava sonucunda Almanya'nın yargılanması ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda acil önlemler alınması talep ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan birliklerin sayısını azaltacağını açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü, Han Yunus'taki görevlerin tamamlandığını ancak Gazze'de operasyonlara devam edileceğini belirtti. Bu hamlenin savaşın sonuna yaklaşıldığına işaret etmek yerine taktiksel bir geri çekilme olduğu değerlendiriliyor. İsrail Savunma Bakanı da askerlerin geri çekildiğini ve Han Yunus'taki askeri başarıların etkileyici olduğunu söyledi. Gazze'deki İsrail operasyonlarında 6 ayda 33 binden fazla kişi öldü ve çoğunluğu sivil olan yüz binlerce kişi açlık tehdidi altında bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)