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İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı - Son Dakika
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İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam katıldığı canlı yayına değeri 34 bin 571 dolar yani 1.286.000.000 lira olan saatle çıkması dikkat çekti.

29.12.2023 - 11:35,  Güncelleme: 11:39
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Birçok konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu'nun kolundaki 34 bin 571 dolar yani 1.286.000.000 TL değerindeki IWC marka saat dikkat çekti.

SAATİNİN DEĞERİ 1 MİLYON 300 BİN TL

Dün akşam Sözcü TV'de canlı yayına çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin uygulamalarından yerel seçim çalışmalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Yankı uyandıran açıklamalarının yanı sıra İmamoğlu'nun kolundaki saat de izleyicilerin radarına takıldı. İBB Başkanı'nın kolundaki saatin IWC marka "Portugieser Perpetual Calendar" model olduğu öğrenildi. Saatin değeri ise 34 bin 571 dolar yani 1.286.000.000 TL.

İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı

AKŞENER'İN KENDİSİ HAKKINDAKİ SÖZLERİNE YANIT VERDİ

İmamoğlu'na, son günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisi hakkındaki sözleri de hatırlatıldı. Bazı sözlere incindiğini söyleyen İmamoğlu, "Bazen beni hedef aldığı sözler olabilir. Üzülürüm. Sözler söylenebilir. Ben bazı hukukları önemsiyorum. Abla kardeş hukukundan bahsederler. O hukuku kuran başka şeyler vardır. Gün gelir abla kardeşi ile oturur, bu meseleler halledilir. Çok sert söylemler, rota değişimi bir parti için normaldir ama bunun muhatabı biz değiliz. Sayın Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmeden önce Genel Başkanı'mın da bilgisiyle kendisini arayıp yarım saate yakın bir telefon sohbetimiz oldu. 'Her zaman buradayım' dedim. Nezakette, saygıda asla kusur etmem. Bazı sözler beni incitmiştir. Abla kardeş bir gün çözeriz onu." dedi.

CANLI YAYINDA GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında hükümetin sosyal konut projelerini eleştirirken TOKİ Başkanı Ömer Bulut bağlanmak istedi. Sunucu programın formatının uygun olmadığını belirterek, "Bu yayında değil ama kapımız ona her zaman açık. İmamoğlu'nun soruları vardı, gelirse memnun oluruz" dedi.

Sunucuya sinirlenen İmamoğlu, "Kusura bakmayın. İBB başkan adayıyla konuşacak kişi o değildir. İşine baksın. Doğru bir yayın politikası değil. Bence yanlış bir anons yaptınız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
YORUMLAR (19)
  • Recep Yaşakan: İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış yaptı arkasına resmen hançeledi bu tür adam onun için Türkiye bir faydası yok geldiğinden beri Allah aşkına İstanbul için ne yaptı sadece 1 lige oynadı Yanıtla 105 41
  • salihb: İsraf bu milletin temel sorunu. Yanıtla 131 12
  • Serdar gr: sanane adamın saatinden sonuçta yaptığı işlere bakacaksın daha metroyu bitiremedi. şov yapıyor sadece Yanıtla 39 54
  • sadullah nas: ne diyor ya eeeeeeee deyip duuruyor Yanıtla 72 18
  • tolga karabulut: Kreşler İBB Öğrenci Yurtları Sel Baskınlarına Karşı Alınan Önlemler Atıktan Elektrik Üretmek Büyük İstanbul Otogarı Yenilendi Üreticilere Destek Annelere Ulaşım Ücretsiz Oldu Kent Lokantaları Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği DAHA SAYİM Mİ BAKAN GÖZLER YERİNE KÖR GÖZLE BAKARSAN GÖREMEZSİN 31 45
  • Serkan Basar: Zafer Çağlayanın 395 dolarlık saatinin yanında çok sönük kalmış :) Yanıtla 55 21
  • ahmet çetin: Ama 'O'na saat yakışıyor :) Yanıtla 41 21
  • Eski Tüfek.: Meee demesinden iyidir..:) 27 20
  • Eski Tüfek.: Yakışşıırrr.....:) 23 20
  • Eski Tüfek.: İtibardan tasarruf olmaz..:)) 25 8
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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