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İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, "Kılıçdaroğlu çekilecek" paylaşımıyla ilgim yok - Son Dakika

İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, "Kılıçdaroğlu çekilecek" paylaşımıyla ilgim yok

İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, "Kılıçdaroğlu çekilecek" paylaşımıyla ilgim yok
12.11.2023 19:00  - Güncelleme: 19:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay gecesi, "ekremedit" isimli hesaptan yapılan, "İmamoğlu'nun önerisiyle Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklindeki paylaşıma ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Hiçbir ilgim ve ilham yok. İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez." dedi. Kurultayda Özgür Özel'e genel başkanlığı kaptıran Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşım için, "Bu tweet çok ağırıma gitti. Bu yüzden ikinci turda adaylıktan çekilmekten vazgeçtim" demişti.

CHP'de geçtiğimiz hafta yapılan 38. Olağan Kurultayı'na yaşanan tartışmalar damga vurdu. Onlardan birisi de ikinci tura kalan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "ekremedit" adlı hesaptan paylaşım oldu. Paylaşımda, " Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" ifadeleri yer aldı. Herkes Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekileceğini düşünürken, CHP'nin eski lideri bunu yapmadı.

Kurultay'da divan başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu söz konusu paylaşımla ilgili ilk kez konuştu. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İmamoğlu, kendisinin bir ilgisinin olmadığını kaydetti. İmamoğlu, şunları söyledi: "Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz. Bu tarz yakıştırmalar olunca üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez. Bu sözleri genel başkanımızın da söylemiş olabileceğine inanmak istemem."

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, 'Kılıçdaroğlu çekilecek' paylaşımıyla ilgim yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, "Kılıçdaroğlu çekilecek" paylaşımıyla ilgim yok - Son Dakika
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