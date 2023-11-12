İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, "Kılıçdaroğlu çekilecek" paylaşımıyla ilgim yok

CHP'de geçtiğimiz hafta yapılan 38. Olağan Kurultayı'na yaşanan tartışmalar damga vurdu. Onlardan birisi de ikinci tura kalan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "ekremedit" adlı hesaptan paylaşım oldu. Paylaşımda, " Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" ifadeleri yer aldı. Herkes Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekileceğini düşünürken, CHP'nin eski lideri bunu yapmadı.

Kurultay'da divan başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu söz konusu paylaşımla ilgili ilk kez konuştu. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İmamoğlu, kendisinin bir ilgisinin olmadığını kaydetti. İmamoğlu, şunları söyledi: "Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz. Bu tarz yakıştırmalar olunca üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez. Bu sözleri genel başkanımızın da söylemiş olabileceğine inanmak istemem."