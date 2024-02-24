İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar

Politika

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sonucu en çok merak edilen illerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri olan megakentte Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var. Farklı şirketler tarafından yapılan seçim anketleri de rekabetin kıran kırana geçtiğini gözler önüne serdi.

İşte 6 şirketin anketinden çıkan sonuç;

Di-En Araştırma;

Ekrem İmamoğlu: 43,8

Murat Kurum: 38,2

SONAR;

Ekrem İmamoğlu: 41,9

Murat Kurum: 41,3

OPTİMAR

Ekrem İmamoğlu: 39,1

Murat Kurum: 37,7

METROPOLL

Ekrem İmamoğlu: 41,6

Murat Kurum: 38,8

ORC Araştırma

Ekrem İmamoğlu: 36,5

Murat Kurum: 37,7

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