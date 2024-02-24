İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.

24.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:43
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31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sonucu en çok merak edilen illerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri olan megakentte Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var. Farklı şirketler tarafından yapılan seçim anketleri de rekabetin kıran kırana geçtiğini gözler önüne serdi.

İşte 6 şirketin anketinden çıkan sonuç;

Di-En Araştırma;

  • Ekrem İmamoğlu: 43,8
  • Murat Kurum: 38,2

SONAR;

  • Ekrem İmamoğlu: 41,9
  • Murat Kurum: 41,3

OPTİMAR

  • Ekrem İmamoğlu: 39,1
  • Murat Kurum: 37,7

METROPOLL

  • Ekrem İmamoğlu: 41,6
  • Murat Kurum: 38,8

ORC Araştırma

  • Ekrem İmamoğlu: 36,5
  • Murat Kurum: 37,7

YÖNEYLEM

  • Ekrem İmamoğlu: 39,1
  • Murat Kurum: 32,9
İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Nermin Öksüz: Bay Bay Ekooooooooo 173 296 Yanıtla
  • halil arık : Aynı anket şirketlerine göre kemal 55-60 la alıyordu güle güle şovmen eko 157 214 Yanıtla
  • Oooo: Nasıl başabaş! Hepsinde imamoğlu önde görünüyor 252 69 Yanıtla
  • Talat Uzun: Hepsinin ortak noktası İmamoğlunun önde girdi olduğu. 210 46 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya: bay bay eko mu:)))abla siz galiba yüzdelik rakamları okuyamıyorsunuz 159 52
  • cem bey: nasil basa bassaysa aradki farkalara bak en az 2 puan bas basa diyor ya 163 38 Yanıtla
  • Abdülkadir Doğruyol: YRP SAADET DAVUTOĞLU BABACAN OLUYORLAR İMAMIN OĞLUNA CAN .AK PARTİ NANKÖRLERİN YÜZÜNDEN NEDEN NANKÖRLER DEDİK ?AK PARTİDE DOĞDULAR AK PARTİYİ BATIRMAK İÇİN CHP DEN NASIL AVANTALAR SAĞLAYACAKLAR ACABA . 38 108 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Ak partinin hiçmi suçu yok!! 112 28
  • Nermin Öksüz: Hızlı giden eşşeğin sonu malum ???? 13 43
  • Nermin Öksüz: Son gülen hikayesini hatirlatir üstünüzü basinizi yirtmamanizi tavsiye ediyorum ?? 14 37
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SON DAKİKA: İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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