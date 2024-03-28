İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansının risk altında olduğuna, avantajın ise Murat Kurum'dan yana olduğuna dikkat çekildi.

28.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:40
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Yerel seçimlere sayılı günler kala İngiliz merkezli medya kuruluşu BBC, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'u mercek altına aldı.

İSTANBUL İÇİN "DİNAMO" YORUMU YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı yönetmenin Türkiye'nin geleceğinin anahtarı olduğunu vurgulayan BBC, İstanbul için "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamosu" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı 'Avantajlı' görüyor

2019 yılında yapılan yerel seçimlere göre; 2024 seçimlerinde farklı bir hal aldığına işaret edilen analizde; muhalefetin son seçimlerden farklı olarak artık birlik içinde olmadığına dikkat çekildi.

İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı 'Avantajlı' görüyor

KURUM'U AVANTAJLI GÖRÜYORLAR

Muhalefetin birlik olamadığına dikkat çekilen analizde; bu nedenden dolayı Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçimde avantajlı olduğun belirtildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı: "Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var."

İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı 'Avantajlı' görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Davut Kochan: 2019 da imamoglu na oy vermiş biriyim bu sefer oyum murat kuruma 127 173 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: oyum kuruma 40 72 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Desene dış güçler akp diyor… 73 19 Yanıtla
  • ferhat eser: Ekrem imamoğluyla sonuna kadar yola devam 29 17 Yanıtla
  • ferhat eser: yaw he he 20 7 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Bunlar geçen senelerde de muhalefet kazanacak diyordu, ne diyorlarsa tersi çıkıyor :))) 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor - Son Dakika
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