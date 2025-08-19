İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

İmamoğlu\'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?
19.08.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı için değerlendirmelerde bulunan ve destekleyip desteklemeyeceği konusuna değinen Ekrem İmamoğlu, "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzuk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

"BAŞKA BİR ADAYI DESTEKLERİM" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim" açıklamasıyla dikkat çeken İmamoğlu, bu kez de Mansur Yavaş'ın olası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAVAŞ ADAY OLURSA DESTEK VERİR Mİ?

İmamoğlu, Yavaş'ın muhtemel adaylığı ve destek verip vermeyeceği sorusuna "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da, ben de milletimize karşı sorumluyuz. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" yanıtını verdi.

"CHP'Lİ DURUŞUNU ORTAYA KOYDU"

Mansur Yavaş'ın "Ekrem Başkan içerideyken adaylık konuşmam" tavrına da değinen İmamoğlu, "Mansur Başkan, millet idaresine ve partimize kurulan bu kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP'li nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Kendisinin tavrı bu iradeden geliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:24:33. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.