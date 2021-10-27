İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik- Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM cihazının geçişi için düzenlenen törene katıldı. Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZİ BU TÜRBÜLANSIN İÇİNE SOKMA ÇABASINDA OLAN BİR KISIM VAR"

Meral Akşener'in adaylık açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"BENİM GÜNDEMİM İSTANBUL'A HİZMET ÜRETMEKTİR"

"Başarımızı bütün ülke alkışlıyor." diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Bizi olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. E biraz da onları konuşsunlar. Milletimiz, gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler… Ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılar."