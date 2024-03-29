İmamoğlu\'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti\'nin kalesinde yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günkü yerel seçimlere saatler kala son mitingini AK Parti'nin kalesi olan Sultanbeyli ilçesinde yaptı. İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerinde kendisiyle özdeşleşen kol sıvama hareketini aradan geçen 5 yılın ardından Sultanbeyli mitinginde yeniden yaptı.
2019'daki yerel seçimlerde yaptığı ve ikonikleşen kol sıvama hareketini yeniden yapan İmamoğlu, "Sultanbeyli, hatırlıyorsunuz değil mi? Neyi hatırlıyorsunuz söyleyeyim? Zannediyorsunuz ki kollarımı Beylikdüzü'nde sıvadım değil mi? Hayır. Ben burada iftarı açarken, seçimi iptal ettiler ya, ben bu kolları Sultanbeyli'de sıvadım, Sultanbeyli'de" dedi.
İmamoğlu konuşmasında alandaki kalabalığa seslenip isim vermeden Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yüklenerek, "İşini terk edenler var. İşini terk edip Ekrem'e misafir olmaya gelenler var. Pazar günü sizler görevinizi tam yaparak onlara, 'Gidin işinizin başına' diyeceksiniz. Onlar arkasına bakmadan koşa koşa Ankara'ya gidecek. Öbür seçimi kaybetmemek için çok çalışmaya Ankara'ya gidecekler, yapabilirler mi bilmiyorum, bakacağız." dedi.
Konuşmasında Sultanbeyli çocuklarına borçlu olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:"Kendimi evimin salonunda hissettim. Ben, evimdeyim şu an. Sanki birazdan bir kız kardeşim içeriden kahveyi getirecek. Sanki bana bir ağabeyim hal-hatır soracak. Sanki küçük bir yeğenim, bugün dersler nasıl geçmiş, onu anlatacak. Ben, Sultanbeyli'deki evimdeyim, Birileri zannediyor ki, birileri diyor ki, şu buluşma oy için oluyor. Ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Milletimin gönlüne gireyim, benim için oy var ya teferruat, oy teferruat.
Önümüzdeki 5 yıl çok çalışarak, önce o güzel Sultanbeyli çocuklarına borçlarımı ödemeye devam etmek istiyorum. Benim, bu şehrin pırlanta gibi genç delikanlılarına, güzel kızlarımıza borcum var. Önümüzdeki 5 yıl onu ödemeye devam etmek istiyorum. ve ben özellikle bu şehrin, Sultanbeyli'nin annelerine, onlara çok güzel bir yaşam, huzurlu bir ortam, bebelerini büyütecekleri yarına umutla bakacakları, o bebelerin bu şehirde emin ellerde olduğunu bileceği bir Sultanbeyli var etmek istiyorum. Onun için 5 yıl daha Sultanbeyli'nin anneleri için çalışmak istiyorum. Ben, bu şehrin insanlarının kocaman bir aile olduğunu bilerek, bu güzel Cumhuriyetin, bu güzel memleketin, bu güzel ülkenin demokrasisinin insanlarını eşit ve hür yaptığı, insanlarını eşitlediği için Sultanbeyli'nin, İstanbul'un insanlarını barıştırmaya, buluşturmaya devam etmek için 5 yıl daha istiyorum. Ben bu şehrin, şuradaki güzel bebelerimin o abisi, amcası, dayısı olmak istiyorum. Ben bu gençlerin, Ekrem Abisi olmak istiyorum. Ben; sizlerin, bu şehirde yaşayan herkesin etnik kökeni, inancı, dili, giyimi, yaşamı, herkesi ailesinin bir evladı olmak istiyorum."
İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük ilçelerinden olan 360 bin nüfuslu Sultanbeyli'de, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Partili Belediye Başkanı Keskin, oyların yüzde 59,04'ünü almıştı. Öte yandan CHP'nin o dönemki adayı Ayhan Koç yüzde 15,98, HDP'nin adayı Nihat Akdoğan ise oyların yüzde 10,58'ini almıştı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı - Son Dakika
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