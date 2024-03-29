İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden aday gösterildiği yerel seçimler öncesinde Sultanbeyli mitinginde kendisiyle özdeşleşen kol sıvama hareketini tekrar yaptı. İmamoğlu, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yüklenerek, seçmenlere görevlerini tam yapmalarını ve işlerinin başına dönmelerini söyledi. Ayrıca İmamoğlu, milletin gönlüne girmenin önemli olduğunu vurguladı.

29.03.2024 23:15  Güncelleme: 23:21
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günkü yerel seçimlere saatler kala son mitingini AK Parti'nin kalesi olan Sultanbeyli ilçesinde yaptı. İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerinde kendisiyle özdeşleşen kol sıvama hareketini aradan geçen 5 yılın ardından Sultanbeyli mitinginde yeniden yaptı.

İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı

"BEN KOLLARIMI SULTANBEYLİ'DE SIVADIM"

2019'daki yerel seçimlerde yaptığı ve ikonikleşen kol sıvama hareketini yeniden yapan İmamoğlu, "Sultanbeyli, hatırlıyorsunuz değil mi? Neyi hatırlıyorsunuz söyleyeyim? Zannediyorsunuz ki kollarımı Beylikdüzü'nde sıvadım değil mi? Hayır. Ben burada iftarı açarken, seçimi iptal ettiler ya, ben bu kolları Sultanbeyli'de sıvadım, Sultanbeyli'de" dedi.

İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı

İSİM VERMEDEN MURAT KURUM'A YÜKLENDİ

İmamoğlu konuşmasında alandaki kalabalığa seslenip isim vermeden Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yüklenerek, "İşini terk edenler var. İşini terk edip Ekrem'e misafir olmaya gelenler var. Pazar günü sizler görevinizi tam yaparak onlara, 'Gidin işinizin başına' diyeceksiniz. Onlar arkasına bakmadan koşa koşa Ankara'ya gidecek. Öbür seçimi kaybetmemek için çok çalışmaya Ankara'ya gidecekler, yapabilirler mi bilmiyorum, bakacağız." dedi.

İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı

"5 YIL DAHA SULTANBEYLİ'NİN ANNELERİ İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Konuşmasında Sultanbeyli çocuklarına borçlu olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:"Kendimi evimin salonunda hissettim. Ben, evimdeyim şu an. Sanki birazdan bir kız kardeşim içeriden kahveyi getirecek. Sanki bana bir ağabeyim hal-hatır soracak. Sanki küçük bir yeğenim, bugün dersler nasıl geçmiş, onu anlatacak. Ben, Sultanbeyli'deki evimdeyim, Birileri zannediyor ki, birileri diyor ki, şu buluşma oy için oluyor. Ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Milletimin gönlüne gireyim, benim için oy var ya teferruat, oy teferruat.

İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı

Önümüzdeki 5 yıl çok çalışarak, önce o güzel Sultanbeyli çocuklarına borçlarımı ödemeye devam etmek istiyorum. Benim, bu şehrin pırlanta gibi genç delikanlılarına, güzel kızlarımıza borcum var. Önümüzdeki 5 yıl onu ödemeye devam etmek istiyorum. ve ben özellikle bu şehrin, Sultanbeyli'nin annelerine, onlara çok güzel bir yaşam, huzurlu bir ortam, bebelerini büyütecekleri yarına umutla bakacakları, o bebelerin bu şehirde emin ellerde olduğunu bileceği bir Sultanbeyli var etmek istiyorum. Onun için 5 yıl daha Sultanbeyli'nin anneleri için çalışmak istiyorum. Ben, bu şehrin insanlarının kocaman bir aile olduğunu bilerek, bu güzel Cumhuriyetin, bu güzel memleketin, bu güzel ülkenin demokrasisinin insanlarını eşit ve hür yaptığı, insanlarını eşitlediği için Sultanbeyli'nin, İstanbul'un insanlarını barıştırmaya, buluşturmaya devam etmek için 5 yıl daha istiyorum. Ben bu şehrin, şuradaki güzel bebelerimin o abisi, amcası, dayısı olmak istiyorum. Ben bu gençlerin, Ekrem Abisi olmak istiyorum. Ben; sizlerin, bu şehirde yaşayan herkesin etnik kökeni, inancı, dili, giyimi, yaşamı, herkesi ailesinin bir evladı olmak istiyorum."

İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı

SULTANBEYLİ'DE 2019 SONUÇLARI

İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük ilçelerinden olan 360 bin nüfuslu Sultanbeyli'de, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Partili Belediye Başkanı Keskin, oyların yüzde 59,04'ünü almıştı. Öte yandan CHP'nin o dönemki adayı Ayhan Koç yüzde 15,98, HDP'nin adayı Nihat Akdoğan ise oyların yüzde 10,58'ini almıştı.

İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı
İmamoğlu\'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti\'nin kalesinde yaptı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mahmut Tuğtağ: Mundar eko 41 61 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Senin gibi fırıldaka oy çıkmaz İstanbul dan 30 54 Yanıtla
  • Mecoli: Bitik eko 33 48 Yanıtla
  • Rafet Kumarcıoğlu: 30 yıllık mhpliyim oyum sana aslan yürekli adam 27 21 Yanıtla
  • Atilla levent: sen hep görevinin basindaydin..calistigini HATIRLAMIYORUM 16 20 Yanıtla Harun Çelik: Makarna tüketmek hafıza kaybı yapar :) 1 0
  • Gaddar Kerim: Sen dürüstlüğü ahlakı adaleti vicdanı yiğitliği temsil ediyorsun. Sakın ola çizgini bozma. Yolun da bahtın da açık olsun. 0 0 Yanıtla
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