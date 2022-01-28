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İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin? - Son Dakika

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?

28.01.2022 11:25

İstanbul'un kar yağışıyla mücadele ettiği saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği ana ilişkin fotoğrafların ortaya çıkması büyük tartışma yaratmıştı. Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı canlı yayında İçişleri Bakanı Soylu'yu ciddiyetsizlikle suçladı ve "Sayın bakan sen MOBESE kameraları için mi İstanbul'a geldin" diye tepki gösterdi.

İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile yemek yediği mekana gelirken ve mekandan ayrılırken çekilen MOBESE görüntülerinin basına sızdırılmasına tepki gösteren İmamoğlu, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"MASANIN ALTINDAN ÇEKİLMİŞ"

MOBESE görüntüleriyle ilgili soruyu "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözleriyle yanıtlamaktan kaçınan Süleyman Soylu'ya da sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Çok ciddi ve hayati bir meseledir. Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş falan bunların hiçbir önemi yok. Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri Bakanı 'İyiliğin zamanı...' diyor. Gırgır yapacak zamanı değil." dedi.

"GIRGIR YAPILACAK ZAMAN DEĞİL"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben eşimle bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? 'Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı...' Çok ciddi ve hayati bir meseledir. Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş falan bunların hiçbir önemi yok. Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri Bakanı "İyiliğin zamanı..." diyor. Gırgır yapacak zamanı değil. Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka."

"ÖZGÜR BIRAKIN ŞU MİLLETİ"

İBB Başkanı MOBESE görüntüleriyle ilgili de gerekli başvuruları yaptığını söyleyerek, İçişleri Bakanı'nı suçladı:

"Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul'a geldin? İstanbul'a gelip MOBESE'de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul'a geldin?

Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası?

Vali Bey'le biz işbirliği yaptık. Şu andaki baskıcı akıl olmasa bu ülkenin bürokratında hiçbir sorun yok. Siyasi baskıyı yaparsan insanlar yığılıp kalıyor. Özgür bırakın şu milleti ya. Siyasetin kıskacına sokmayın. "

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin? - Son Dakika
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