İmamoğlu’nun Diploması İçin Suç Duyurusunda Bulunan Genç: Tehditler Aldım - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu’nun Diploması İçin Suç Duyurusunda Bulunan Genç: Tehditler Aldım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğunu ihbar eden Ozan Özcan, yaptığı araştırmalar sonucunda suç duyurusunda bulunduğunu ve sonrasında tehditler aldığını ifade etti. Özcan, hukuki mücadelesinin başarılı olduğunu duyurdu.

19.05.2025 14:09
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İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ihbar eden genç: "Sokağa çıkan üniversiteli arkadaşların da hakkını korudum ama karşılığında tehditler yaşandı"

"Ben hukuk mücadelemi üniversite mezunu olarak veriyorum"

ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi için suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, İHA'ya konuştu.

Ankara'da yaşayan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ozan Özcan, bir gazetede İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin haberi okumasının ardından durumu araştırmaya başladı. Araştırmaları esnasında YÖK denkliğinin Girne Amerikan Üniversitesi'ne 1993 yılında verildiğini fark eden Özcan, İmamoğlu'nun bu tarihten önce geçiş yaptığını fark etti. Bunun üzerine Özcan, Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde 'evrakta sahtecilik' şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından silahlı tehdit mesajları aldığını söyleyen Özcan, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptal kararı için mutlu olduğunu kaydetti.

"Gazetede gördüğüm haber sonrası araştırmaya başladım"

Özcan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerimler seçimler öncesi bir gazetede gördüğü haber sonrası İmamoğlu hakkında araştırma yapmaya başladığını dile getirerek, "Sonrasında araştırmaya başladım, Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi yazıyordu, zaten Kıbrıs olunca şüphelendim. Daha sonra YÖK denkliğinin olmadığını fark ettim. İmamoğlu Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesinden 1990 yılında geçiş yapıyor ancak bu üniversitenin YÖK denkliği 1993 yılında veriliyor. Ben bunu gördüm, usulsüzlük olduğu çok belliydi. Sonrasında suç duyurusunda bulundum. Kendisi de Girne Amerikan Üniversitesinde okumasına rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak geçiş yapmış. Suç duyurusundan sonra soruşturma açıldı, kamu davasına döndü ve verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım" dedi.

"Sokağa çıkan üniversiteli arkadaşların da hakkını korudum ama karşılığında tehditler yaşandı"

Soruşturmanın başlamasının ardından sürekli tehdit mesajları aldığını ifade eden Özcan, "Daha sonra da tehditlerin dozu arttı, annemi ve abimi uzun namlulu silahla tehdit ettiler. Bana gelen birçok tehdit vardı. Sesimi duyurdum, devlet de yardımcı oldu. Tehditlerden sonra vazgeçmeyi düşünmedim ama umudum kırıldı. Ben bir hukuk mücadelesi veriyordum ve bu mücadeleyi üniversite mezunu olarak veriyorum. Diğer üniversite mezunu arkadaşlar sokaklara çıktılar. Ben aslında onların hakkını da korudum ama karşılığında tehditler yaşandı ama asla pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi üyeliğinden istifa ederek aktif siyasetten uzaklaştığını kaydeden Özcan, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararından mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Ozan Özcan, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu’nun Diploması İçin Suç Duyurusunda Bulunan Genç: Tehditler Aldım - Son Dakika

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