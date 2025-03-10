İmamoğlu'nun "Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği kişiler bakın kim çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun "Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği kişiler bakın kim çıktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim startını verdiği İzmir'de iktidara zehir zemberek ifadelerle yüklenirken "Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar" iddiasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun bahsettiği kişilerin iletişim danışmanı Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

10.03.2025 09:39
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ilk durağı İzmir olmuştu. Ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak kendisiyle özdeşleşen hareketi yapan İmamoğlu, iktidara zehir zemberek sözlerle yüklenmişti.

"KURDUKLARI OYUNU BAŞLARINA YIKACAĞIZ"

İlginç bir iddiayı da gündeme getiren İmamoğlu "Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar. Kurdukları oyunu sizlere söz veriyorum. Başlarına yıkacağız, başlarına... Sanıyorlar ki bu insanların malına mülküne paralarına çökerlerse korkarız kaçarız. Milletimizi yarı yolda bırakırız. Sanıyorlar ki ben yalnız kalacağım. Yahu siz 10-15 kişinin mal varlığına el koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı sanıyorsunuz.

"KAFANI KUMA GÖMEREK GERÇEKLERDEN KAÇAMAZSIN"

Millet benimle millet... Bunlar körleşmiş varsa yoksa koltuk. O koltuk senin mi o koltuk Türkiye Cumhuriyetinin o koltuk bir ailenin saltanatı değil. Her ilgili şahıs seni gidi seni... Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Sanıyor ki ben korkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN BAHSETTİĞİ 3 İSİM

Gazeteci Barış Terkoğlu bugün kaleme aldığı yazıyla İmamoğlu'nun "Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği kişileri tek tek açıkladı. İmamoğlu'nun iletişim danışmanı Necati Özkan'ın, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ve İmamoğlu'nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın banka hesaplarına, tapularına ve araçlarına tedbir kararı getirildiği öğrenildi.

İmamoğlu\'nun "Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği kişiler bakın kim çıktı

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Fatih Keleş, Politika, 3-sayfa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • hakan aydın:
    Sıra sende ingiliz kucagından yunan yatagından alman meyhanesinden İtalyan sokaklarından kalmayan ekremrum bekle 176 213 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Adamin her yeri yalan dolan 190 92 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    baskanım biz hazırız siz sandıgı getirin biz geregini yaparız 99 153 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    Ne iktidar nede muhalefet ve bütün partiler oy vermeye değmez siniz. 208 38 Yanıtla
  • Taner Kara:
    AKP şunu iliklerine kadar hissediyor 2028 sonrası AKP yok çünkü lider sorunu baş gösterecek yerine gelecek kişi yok AKP Kendi içinden bölünmeler ve parçalanma olacak 71 148 Yanıtla
  • ragip emir colak:
    Sen sağlam yere bastikca her yer titriyor. Titreyen yerlerden çatırdama sesleri geliyor. Sen devam et biz yanında arkanda etrafında her yerdeyiz… 46 162 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sn Ekrem İmamoğlu 69 113 Yanıtla
  • Osman Simsek:
    reis illada reis 117 63 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hakan aydin karinuiskim 49 77 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    HASAN AYDIN. validen esc sanırım bu ramazan günü bu nasıl yorumdur OC 27 28 Yanıtla
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