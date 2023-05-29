Sessizliğini bozan İmamoğlu'ndan değişim sinyali: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık

60 milyondan fazla vatandaş dün Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu.

SESSİZLİĞİNİ YAYINLADIĞI VİDEOYLA BOZDU

Sonuçların ardından gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saatler süren sessizliğini Twitter hesabından yayınladığı videoyla bozdu.

"SAKIN AMA SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; "Değişmeyen tek şey değişimdir" notuyla paylaştığı videodan öne çıkanlar şöyle; "Bu sonuçların güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın.

"AYNI ŞEYLERİ YAPARAK FARKLI SONUÇ ASLA BEKLEMEYECEĞİZ ARTIK"

Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Bundan sonra bütün gönülleri fethetmek için çalışmaya devam edeceğiz.

"BANA İNANIN HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Benzer bir hayal kırıklığı 5 yıl önce de yaşanmıştı. Sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak."