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İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi - Son Dakika
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İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim metrosunda seyahat ederek vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu'nun ekibi tarafından kaydedilen videoda ise yürüyen bantın çalışmaması dikkat çekti. Videoyu izleyenler konu hakkında çok sayıda yorum yaptı.

22.12.2023 - 08:56,  Güncelleme: 09:26
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Megakent İstanbul'da sık sık metrobüs ve metro istasyonlarında yaşanan arızalar gündeme gelirken, İBB Başkanı Taksim metrosunda seyahat etti. Ancak İmamoğlu'nun ekibi tarafından kaydedilen anlarda yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı.

İMAMOĞLU METROYA BİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüzyıl Perspektifinde Sanat: Türkiye'de Modern ve Çağdaşın Serüveni sergisine katıldı. Sergiye metro kullanarak giden İmamoğlu'nun Taksim metrosunda yürüdüğü anlara ilişkin video ortaya çıktı. İmamoğlu yanındakiler tarafından kayıt altına alınan o anlarda yürüyen banta binerek vatandaşlara selam verdi. Liseli çocuklarla bir süre sohbet eden İmamoğlu daha sonra ekibinden akbilini istedi.

BİNDİĞİ BANT ÇALIŞMIYORDU

İmamoğlu'nun da kullandığı yürüyen bantın çalışmaması ise videoyu izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada yorum yağdıran kullanıcılar "Bari başkan için çalıştırsaydınız", "Başkan aslında spor yapmamızı istiyor o yüzden yürüyen merdivenler çalışmıyor" gibi paylaşımlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
YORUMLAR (7)
  • murat özdemir: Adam istanbul halkına siz aptalsınız ben istediğimi yaparım diyor Yanıtla 3 7
  • cem: Ankarada farksız değil ya merdiven ya band ya metro her gün bişey çalışmıyo rezillik diz boyu Yanıtla 7 9
  • Ozay Metin: kendi halkından korkmayıp peşinde 1000 tane koruma olmadan halkın arasına inen bir vatan evladı. Yanıtla 25 22
  • Recep Yaşakan: AK parti döneminde Metro arızası yürüyen bant arızasını hiç görmedim demek ki hizmet yok bu iş AK Parti'nin işi belediyecilik Yanıtla 0 0
  • FATİH ŞAHİN: bizim halk işini yapanı taşlamayı,yapmayanı alkışlamayı sever Yanıtla 42 6
  • kenan mutlu: HALK BUNU NASIL TAŞLAMIYOR HALA ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL AMA METRODA TAŞI NERDEN BULACAN ŞİMDİ Yanıtla 56 71
  • Serkan Basar: taşlayacaklar memleketlerine geri döndü hortumlar kesildi çünkü:) ama üç beş kişi çıkıyor işte arada :) kuyruk acısı olan Yanıtla 21 21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Taksim, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

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