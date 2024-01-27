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İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu - Son Dakika
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İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu

Yerel seçimlere 2 ay gibi bir süre kalırken, İstanbul'da aday sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan sürpriz bir çıkış geldi. Demokrat Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Enginyurt, "Ortalık karışacak! Ben Cemal geliyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

27.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 15:31
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Gözler diğer partilerin adaylarına çevrilmişken Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kulisleri hareketlendiren bir paylaşım yaptı.

5 PARTİ ADAYINI AÇIKLADI

Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 5 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu'nu ve Memleket Partisi Mehmet Sevigen'i aday gösterdi.

"İSTANBUL'DAN ADAY OLMAK İSTERİM"

Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında "İstanbul'dan aday olacak mısınız?" sorusuna "İstanbul'dan aday olmak isterim" yanıtını verdi.

"ORTALIK ÇOK KARIŞACAK GİBİ"

Bu açıklamanın ardından Enginyurt sosyal medya hesabından "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum" notuyla bir paylaşım yaptı. Enginyurt'un bu paylaşımı "İstanbul adayı olacak" şeklinde yorumlanırken, kulisler de hareketlendi.

İmamoğlu ve Kurum\'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
YORUMLAR (4)
  • suna genç: TOSUNCUK KENDİNİ NE SANIYORSA:))) Yanıtla 34 61
  • Serkan Basar: ekrem başkanın şu an rakibi sadece troller ve nemalananlardır Yanıtla 49 34
  • Ali Kublay: Hangi tepeden uluyacakmis oraya yaklasmasak Yanıtla 13 39
  • Eski Tüfek.: Rant büyük olunca , taleb'te doğal olarak büyük oluyor..:) Yanıtla 4 43

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu - Son Dakika
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