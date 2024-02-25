İmamoğlu ve Kurum arasındaki "davet" polemiğine Bakan Uraloğlu\'ndan yanıt: Derdimiz İstanbul\'a hizmet olmalı

Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki davet polemiğine ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." dedi.

BAKAN URALOĞLU, "DAVET" POLEMİĞİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılacak 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Yedikule İstasyonu'nda düzenlenen bir basın toplantısında konuştu.

"BİZİM GÜNDEMİMİZE OTURACAK BİR KONU DEĞİL"

Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile onu yalanlayan Murat Kurum arasındaki polemiğe ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Bu dün ve bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul'a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, dün Sancaktepe'de katıldığı programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim. Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

KURUM: KENDİSİNE HERHANGİ BİR DAVET YAPILMAMIŞ

Öte yandan AK Parti İBB Adayı Kurum, İmamoğlu'nu yalanlayarak, "Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış." dedi.

İMAMOĞLU KENDİSİNE YOLLANAN MESAJI PAYLAŞTI

Silivri'de halk buluşmasında konuşan İmamoğlu ise kendisine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından gönderilen davet mailini ekrana yansıtarak Murat Kurum'a yanıt verdi.

"İBB BAŞKANI'NIN DAVET EDİLMEMESİNE SEVİNEN BİRİ OLUR MU YA"

"Şimdi bunu görünce utanır mı bilmem" diyen İmamoğlu şunları kaydetti; "'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. 'Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!

Murat Kurum

"BU ACEMİ ADAYA BUNU POSTAYLA YOLLAYACAĞIM"

İş burada bitmedi. (Sahnedeki ekran mail görüntüsü yansıtıldı) Bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme 27 Şubat'ta gelmiş. Şimdi benim için 'kendi kendine davet uyduruyor' diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem! Bu maili gördü ya nasıl kıvırmaya başlayacak. Utanacağını zannetmiyorum. Eğer utansaydı 'heyelan tehlikesi yoktur' diyen ÇET raporuna imza atıp 9 kişinin ölümünden dolayı utanıp özür dilerdi. Magazin programına katılıp gülerek 'ÇET raporuyla ne alakası var' demezdi."